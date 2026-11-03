https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kaldirimda-yuruyen-hamile-kadina-motosiklet-carpti-6-aylik-bebegini-kaybetti-1110076956.html
Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti
Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T16:03+0300
2026-11-03T16:03+0300
2026-11-03T16:03+0300
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Ankara Yenimahalle'de İvedik Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki 6 aylık hamile kadına motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti. Kaldırımdaki yayalara çarptılar 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/aziz-yildirim-kaza-yapti-sosyal-medya-karisti-0-kilometre-araba-alacagi-iddia-edildi-1109923824.html
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ankara, kaza, hamile kadın
ankara, kaza, hamile kadın
Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti
Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
Ankara Yenimahalle'de İvedik Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki 6 aylık hamile kadına motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti.
Kaldırımdaki yayalara çarptılar
27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.