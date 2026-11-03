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Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti
Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti
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Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Yenimahalle'de İvedik Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki 6 aylık hamile kadına motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti. Kaldırımdaki yayalara çarptılar 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.
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ankara, kaza, hamile kadın
ankara, kaza, hamile kadın

Kaldırımda yürüyen hamile kadına motosiklet çarptı: 6 aylık bebeğini kaybetti

16:03 03.11.2026
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© AA
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Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
Ankara Yenimahalle'de İvedik Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki 6 aylık hamile kadına motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti.

Kaldırımdaki yayalara çarptılar

27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.
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