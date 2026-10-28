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Aziz Yıldırım kaza yaptı, sosyal medya karıştı: '0 kilometre' araba alacağı iddia edildi
Aziz Yıldırım kaza yaptı, sosyal medya karıştı: '0 kilometre' araba alacağı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün tesislerden ayrılırken kullandığı araçla başka bir arabaya çarpıp uzaklaşması sosyal medyada gündem oldu. Bir ilan... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:07+0300
2026-10-28T12:07+0300
yaşam
aziz yıldırım
range rover
kaza
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün tesislerden kendi aracıyla ayrılırken küçük bir kaza yaptı ve başka bir araca çarptı. Yıldırım'ın kazadan sonra olay yerinden hemen ayrılması sosyal medyada gündem olurken, kazaya karıştığı iddia edilen bir araç için 'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba' şeklinde verilen ilan da dikkat çekti. Diğer yandan Yıldırım'ın çarptığı araç sahibini aradığını ve '0 kilometre' araç alacağını söylediği de iddialar arasında yer aldı. Hiç bakmadan uzaklaştıYıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkarken kullandığı Range Rover aracıyla park halindeki Renault Symbol marka hafifçe çarptı. Bölgede bekleyen çok sayıda basın mensubu da kazayı çekti. Yıldırım, hızla olay yerinden uzaklaşırken kaza sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'kaza tespit tutanağı tutmadı' derken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, arabasına çarptığı kişiyle iletişime geçtiği ve kendisine sıfır araba alma sözü verdiği de iddia edildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Symbol'ün tamir ücretinin 5-7 bin lira arasında tutacağını, Yıldırım'ın arabasının tamir ücretinin ise bunun kat be kat üstü olacağını belirtti. 'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araç' diyerek satışa çıkardıÖte yandan sosyal medyada 'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba, 2013 Renault Symbol, 131 bin kilometrede, değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var, sürtük anı olarak aynen duruyor' denilen bir aracın satış ilanı dikkat çekti.
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aziz yıldırım, range rover, kaza
aziz yıldırım, range rover, kaza

Aziz Yıldırım kaza yaptı, sosyal medya karıştı: '0 kilometre' araba alacağı iddia edildi

12:07 28.10.2026
© AA / Jakub PorzyckiFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA / Jakub Porzycki
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün tesislerden ayrılırken kullandığı araçla başka bir arabaya çarpıp uzaklaşması sosyal medyada gündem oldu. Bir ilan sitesinde ise 'Yıldırım'ın çarptığı araç' diyerek verilen bir ilan dikkat çekti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün tesislerden kendi aracıyla ayrılırken küçük bir kaza yaptı ve başka bir araca çarptı. Yıldırım'ın kazadan sonra olay yerinden hemen ayrılması sosyal medyada gündem olurken, kazaya karıştığı iddia edilen bir araç için 'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba' şeklinde verilen ilan da dikkat çekti. Diğer yandan Yıldırım'ın çarptığı araç sahibini aradığını ve '0 kilometre' araç alacağını söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Hiç bakmadan uzaklaştı

Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkarken kullandığı Range Rover aracıyla park halindeki Renault Symbol marka hafifçe çarptı. Bölgede bekleyen çok sayıda basın mensubu da kazayı çekti. Yıldırım, hızla olay yerinden uzaklaşırken kaza sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'kaza tespit tutanağı tutmadı' derken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, arabasına çarptığı kişiyle iletişime geçtiği ve kendisine sıfır araba alma sözü verdiği de iddia edildi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Symbol'ün tamir ücretinin 5-7 bin lira arasında tutacağını, Yıldırım'ın arabasının tamir ücretinin ise bunun kat be kat üstü olacağını belirtti.

'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araç' diyerek satışa çıkardı

Öte yandan sosyal medyada 'Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba, 2013 Renault Symbol, 131 bin kilometrede, değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var, sürtük anı olarak aynen duruyor' denilen bir aracın satış ilanı dikkat çekti.
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