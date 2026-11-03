İtalyan diplomat Cornelos: 'ABD'de Demokrat Parti Ortadoğu konusunda bölünmüş durumda'
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonAbdul El-Sayed
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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İtalya'nın eski Irak Büyükelçisi Marco Carnelos, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’de ara seçimler öncesi yaşanan gelişmelerin 'Demokrat Parti’nin Ortadoğu politikasında derin biçimde bölünmüş durumda' olduğunu söyledi, Michigan’da Abdul El-Sayed tartışmalarını örnek verdi.
Eski İtalyan Büyükelçi Marco Carnelos, İtalya’da eski başbakanlar Romano Prodi ve Silvio Berlusconi'nin Ortadoğu danışmanı, Suriye ve Ortadoğu Barış Süreci özel temsilcisi ve MC Geopolicy danışmanlık şirketinin CEO'su Marco Carnelos, ABD politikasında Ortadoğu konusunda kafa karışıklığı olduğunu söylerken, İsrail seçim sonuçlarını da yorumladı.
Carnelos, ‘Birçok kişinin öngördüğü gibi Demokratlar Temsilciler Meclisi'nin veya Kongre'nin tamamının kontrolünü ele geçirirse bunun ABD'nin sizin bölgenize yönelik dış politika yaklaşımını nasıl etkilemesi bekleniyor?’ sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bunun basit bir nedeni var: Michigan'daki Abdul El-Sayed yarışının Senato boyutunda yarattığı tartışmanın da gösterdiği gibi Demokrat Parti, Ortadoğu konusunda derin biçimde bölünmüş durumda."
"Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu veya her iki kanadı da kazanırsa, öncelikle parti içindeki hangi grubun ağırlık kazanacağını görmek önemli olacak. Bir tarafta Filistin yanlısı, İsrail'in ABD siyasi süreci üzerindeki etkisinden bıkmış ve İran'a karşı savaşa karşı çıkan sol kanat var. Diğer tarafta ise İsrail'in son yıllardaki tutumuna rağmen onun gündemini desteklemeyi sürdüren ana akım Demokratlar bulunuyor. Netanyahu'yu artık desteklemiyor olabilirler ancak onun izlediği politikanın hala tek seçenek olduğuna inanıyorlar."
'İsrail muhalefetinin programı, Netanyahu’dan farklı değil'
Carnelos, bu bağlamda İsrail’deki süreci ise şöyle değerlendirdi:
Şunu da unutmamak gerekiyor: İsrail muhalefetinin siyasi programı, hükümeti kurması ihtimal dahilinde görünse bile Netanyahu'nunkinden çok farklı değil.
Benim kanaatim, bu durumun bu kez ulusal düzeyde ve ABD'nin bölge politikasında, Michigan'da Demokratların ön seçimlerinde iki aday Abdul El-Sayed ve Haley Stevens arasında izlediğimiz tartışmanın benzerini ortaya çıkarabileceği yönünde. Michigan'daki yarışın merkezinde, ABD'nin İsrail'e yönelik sorgusuz sualsiz desteği vardı.
Sonuçta bu durum, ABD'nin Ortadoğu'da bir kez daha işlevsiz bir politika izlemesine yol açabilir.