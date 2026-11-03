İtalyan diplomat Cornelos: 'ABD'de Demokrat Parti Ortadoğu konusunda bölünmüş durumda'

Şunu da unutmamak gerekiyor: İsrail muhalefetinin siyasi programı, hükümeti kurması ihtimal dahilinde görünse bile Netanyahu'nunkinden çok farklı değil.

Benim kanaatim, bu durumun bu kez ulusal düzeyde ve ABD'nin bölge politikasında, Michigan'da Demokratların ön seçimlerinde iki aday Abdul El-Sayed ve Haley Stevens arasında izlediğimiz tartışmanın benzerini ortaya çıkarabileceği yönünde. Michigan'daki yarışın merkezinde, ABD'nin İsrail'e yönelik sorgusuz sualsiz desteği vardı.

Sonuçta bu durum, ABD'nin Ortadoğu'da bir kez daha işlevsiz bir politika izlemesine yol açabilir.