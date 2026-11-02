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Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Muğla'yı kuvvetli sağanak konusunda uyarmıştı. Özellikle Bodrum'da etkili olan sağanak sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı.17 evi su bastıİlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.1 araç deniz sürüklendiMazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.Trafik kazaları olduYalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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bodrum, sel, sağanak
bodrum, sel, sağanak

Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında

14:31 02.11.2026 (güncellendi: 15:40 02.11.2026)
© Ali BallıBodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Ali Ballı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
Meteoroloji Muğla'yı kuvvetli sağanak konusunda uyarmıştı. Özellikle Bodrum'da etkili olan sağanak sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı.

17 evi su bastı

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.
Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.

1 araç deniz sürüklendi

© Ali BallıBodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
© Ali Ballı
Mazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi.
© Ali BallıBodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında
© Ali Ballı
İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Trafik kazaları oldu

Yalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.
Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.
İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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