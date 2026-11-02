https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bodrumda-metrekareye-46-kilogram-yagis-dustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda--1110049671.html

Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında

Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düştü: Ev ve iş yerleri su altında

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T14:31+0300

2026-11-02T14:31+0300

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Meteoroloji Muğla'yı kuvvetli sağanak konusunda uyarmıştı. Özellikle Bodrum'da etkili olan sağanak sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı.17 evi su bastıİlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.1 araç deniz sürüklendiMazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.Trafik kazaları olduYalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/-tum-turkiyede-saganak-bekleniyor-akomdan--istanbullulara-kritik-uyari-geldi-1110015494.html

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