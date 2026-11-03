https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/israilli-muhalif-lider-eisenkot-trump-rica-etse-bile-netanyahu-ile-hukumet-kurmam-1110063096.html
'İsrailli muhalif lider Eisenkot: Trump rica etse bile Netanyahu ile hükümet kurmam'
'İsrailli muhalif lider Eisenkot: Trump rica etse bile Netanyahu ile hükümet kurmam'
Sputnik Türkiye
İsrail'deki muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar'ın lideri Gadi Eisenkot'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın talepte bulunması halinde bile Benyamin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T04:25+0300
2026-11-03T04:25+0300
2026-11-03T04:25+0300
dünya
ortadoğu
gadi eisenkot
donald trump
isaac herzog
i̇srail
i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
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Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, yakın çevresiyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesi durumunda dahi Netanyahu liderliğinde kurulacak bir hükümette görev almayacağını dile getirdiği öne sürüldü.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Eisenkot'un bu konudaki tutumunu, yakın çevresine şöyle dile getirdi:İsrail'de seçim sonrasıİsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin onuçlara göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkardı. Her iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı.Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek amacıyla siyasi parti liderleriyle istişare görüşmeleri gerçekleştirmesi öngörülüyor.Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisi'ni seçim sonuçlarına yönelik tutumları nedeniyle eleştirmişti. Netanyahu ve partisinin, 27 Ekim'deki genel seçimlerin sonuçlarını ve seçim komisyonunun çalışmalarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Eisenkot, bu girişimin 'İsrail demokrasisine doğrudan saldırı' olduğunu söylemişti.Netanyahu ise seçimlerin ardından hükümet kurabilmek için siyasi partilere birlik çağrısında bulunmuştu. Koalisyon oluşturmak için gerekli çoğunluğun henüz sağlanamadığı seçimlerin ardından Netanyahu, başbakanlığında geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurmak istediğini belirterek, kendisiyle çalışmaya hazır olan tüm partilere çağrı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-iran-mesaji-ara-secimlerin-ardindan-saldiri-plani-yok-1110062824.html
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ortadoğu, gadi eisenkot, donald trump, isaac herzog, i̇srail, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
ortadoğu, gadi eisenkot, donald trump, isaac herzog, i̇srail, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
'İsrailli muhalif lider Eisenkot: Trump rica etse bile Netanyahu ile hükümet kurmam'
İsrail'deki muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar'ın lideri Gadi Eisenkot'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın talepte bulunması halinde bile Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki bir hükümete katılmayı kabul etmeyeceği bildirildi.
Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, yakın çevresiyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesi durumunda dahi Netanyahu liderliğinde kurulacak bir hükümette görev almayacağını dile getirdiği öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Eisenkot'un bu konudaki tutumunu, yakın çevresine şöyle dile getirdi:
Trump beni çağırırsa Başkana saygı duyar ve giderim ancak bunun (hükümet kurma sürecinin) İsrail'in iç meselesi olduğu konusunda ısrarcı olur ve müdahale edilmesini engellerim.
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin onuçlara göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkardı. Her iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı.
Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek amacıyla siyasi parti liderleriyle istişare görüşmeleri gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisi'ni seçim sonuçlarına yönelik tutumları nedeniyle eleştirmişti. Netanyahu ve partisinin, 27 Ekim'deki genel seçimlerin sonuçlarını ve seçim komisyonunun çalışmalarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Eisenkot, bu girişimin 'İsrail demokrasisine doğrudan saldırı' olduğunu söylemişti.
Netanyahu ise seçimlerin ardından hükümet kurabilmek için siyasi partilere birlik çağrısında bulunmuştu. Koalisyon oluşturmak için gerekli çoğunluğun henüz sağlanamadığı seçimlerin ardından Netanyahu, başbakanlığında geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurmak istediğini belirterek, kendisiyle çalışmaya hazır olan tüm partilere çağrı yapmıştı.