https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/irandan-abdye-uyari-savasin-cografyasi-bolgeyle-sinirli-kalmaz-1110066349.html

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Savaşın coğrafyası bölgeyle sınırlı kalmaz'

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Savaşın coğrafyası bölgeyle sınırlı kalmaz'

Sputnik Türkiye

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD'nin yeni bir saldırı düzenlemesi halinde geçmiştekinden daha kapsamlı ve anında karşılık vereceklerini... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T10:06+0300

2026-11-03T10:06+0300

2026-11-03T11:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

keşm adası

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İran'ın Mehr Haber Ajansı, İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya'nın katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu aktardı. ABD'nin saldırı tehditlerine karşılık 'düşman hedef bankasının' güncellendiğini ve İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma ve saldırı kabiliyetlerinin geliştirildiğini belirten Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in 31 Ekim'de üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede, olası saldırılara "derhal, etkili ve coğrafi sınır tanımayan" şekilde karşılık verilmesi talimatını verdiği belirtilmişti.Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi de katılmıştı.ABD basını: ABD ordusu Keşm Adası'na sınırlı saldırı düzenlediÖte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalışmasının ardından ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği öne sürüldü.ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın ABD'ye ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'nda füzenin ateşlendiği rampayı vurduğunu iddia etti.Yetkili, saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ve "savunma amaçlı" gerçekleştirildiğini savundu.İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda art arda en az 5 patlama duyulduğunu bildirmişti.İran makamlarından Keşm Adası'ndaki patlamalara veya ABD basınında yer alan saldırı iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Kalibaf: Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasındaİran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile Katar ve Pakistan arasında gerçekleştirilen mesaj alışverişini değerlendirdi. ABD'ye "güçlü ve mantıklı" yanıt verdiklerini belirterek, savaşın önlenmesinin artık Washington'un kararına bağlı olduğunu söyledi. Kalibaf, İran'a yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın "öngörülemez" olacağını ifade etti.İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in olası saldırılara karşı askeri stratejiyi belirlediğini aktaran Kalibaf, düşmanın herhangi bir yanlış hesaplamasına verilecek askeri ve stratejik karşılığın öngörülemez olacağını söyledi. Kalibaf, "Coğrafi sınırlamalara bakmaksızın onların yanlış hesaplamalarını tüm varlıklarıyla birlikte yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında'ABD ile Katar ve Pakistan arasında yürütülen mesaj alışverişine de değinen Kalibaf, bölge ülkelerinin İran'ın savaşa hazır olduğunu ve ABD'ye güçlü bir yanıt verdiğini bilmesi gerektiğini belirtti.Kalibaf, "Bölge ülkeleri, İran'ın tetiğe parmağını koymuş savaşa hazır olduğu gibi, Amerikan tarafına güçlü ve rasyonel bir yanıt verdiğini ve şimdi savaşın önlenmesi için topun Amerika'nın sahasında olduğunu bilmelidir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-iran-mesaji-ara-secimlerin-ardindan-saldiri-plani-yok-1110062824.html

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