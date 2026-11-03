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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ibb-kultur-as-genel-muduru-erhan-karaali-kacirip-500-kilo-altin-istemislerdi-istenen-cezalar-belli-1110078639.html
İBB Kültür AŞ. Genel Müdürü Erhan Karaal'ı kaçırıp 500 kilo altın istemişlerdi: İstenen cezalar belli oldu
İBB Kültür AŞ. Genel Müdürü Erhan Karaal'ı kaçırıp 500 kilo altın istemişlerdi: İstenen cezalar belli oldu
Sputnik Türkiye
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Organize hareket ettikleri belirlenen 24 şüpheli hakkında... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T17:08+0300
2026-11-03T17:08+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
erhan karaal
adam kaçırma
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da kaçırılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların Karaal'dan 500 kilo altın istedikleri, taleplerinin karşılanmadığı için de işkence yaptıkları belirtildi. 24 şüpheli hakkında 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. 500 kilo altın istediler vermeyince işkence yaptılarSabah'ın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. İddianamede Karaal'ın kaçırılmasına yönelik bütün detaylar tek tek anlatılırken Karaal'ı kaçıran sanıkların, 300-500 kilo altın istedikleri belirtildiİddianameye göre, Karaal'ın ilk olarak Fatih'te bodrum katı benzeri bir yerde tutulduğu, burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığı belirtildi. Karaal'ın ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini, eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu öne sürdüklerini anlattığı aktarıldı. Karaal'ın, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade ettiği kaydedildi. Karaal'ın ifadesinde, bagajda taşınarak karanlık bir prefabrik yapıya götürüldüğünü, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söylediği belirtildi. Şüphelilerin daha sonra Karaal'ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.37 yıla kadar hapis cezaları istendiHazırlanan iddianamede 24 sanık hakkında ayrı ayrı "Silahla Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişi tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "Eziyet Etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "Silahla, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yol Kesmek Sureti İle Geceleyin Yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, İsmail Aykurt için "Ateşli silahlar Kanun'a muhalefet' suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu cumhuriyet başsavcılığı, erhan karaal, adam kaçırma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu cumhuriyet başsavcılığı, erhan karaal, adam kaçırma

İBB Kültür AŞ. Genel Müdürü Erhan Karaal'ı kaçırıp 500 kilo altın istemişlerdi: İstenen cezalar belli oldu

17:08 03.11.2026
© AAKaçırılan Erhan Karaal'ın ilk sözleri ortaya çıktı
Kaçırılan Erhan Karaal'ın ilk sözleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Organize hareket ettikleri belirlenen 24 şüpheli hakkında 37 yıla kadar hapis cezası istendi.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da kaçırılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların Karaal'dan 500 kilo altın istedikleri, taleplerinin karşılanmadığı için de işkence yaptıkları belirtildi. 24 şüpheli hakkında 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.
© FotoğrafİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal
© Fotoğraf

500 kilo altın istediler vermeyince işkence yaptılar

Sabah'ın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. İddianamede Karaal'ın kaçırılmasına yönelik bütün detaylar tek tek anlatılırken Karaal'ı kaçıran sanıkların, 300-500 kilo altın istedikleri belirtildi
İddianameye göre, Karaal'ın ilk olarak Fatih'te bodrum katı benzeri bir yerde tutulduğu, burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığı belirtildi. Karaal'ın ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini, eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu öne sürdüklerini anlattığı aktarıldı. Karaal'ın, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade ettiği kaydedildi. Karaal'ın ifadesinde, bagajda taşınarak karanlık bir prefabrik yapıya götürüldüğünü, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söylediği belirtildi. Şüphelilerin daha sonra Karaal'ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.
© Esra BilginErhan Karaal soruşturması
Erhan Karaal soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
Erhan Karaal soruşturması
© Esra Bilgin

37 yıla kadar hapis cezaları istendi

Hazırlanan iddianamede 24 sanık hakkında ayrı ayrı "Silahla Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişi tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "Eziyet Etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "Silahla, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yol Kesmek Sureti İle Geceleyin Yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, İsmail Aykurt için "Ateşli silahlar Kanun'a muhalefet' suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 32 saatlik dehşet Tuzla'da son buldu
20 Haziran , 11:15
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