https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 32 saatlik dehşet Tuzla'da son buldu

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 32 saatlik dehşet Tuzla'da son buldu

Sputnik Türkiye

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal Maltepe’deki evinin yakınından zorla kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrik yapıda işkence görmüş... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T11:15+0300

2026-06-20T11:15+0300

2026-06-20T11:15+0300

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin 50 metre yakınında kimliği belirsiz 3 kişi tarafından gri renkli bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal derhal emniyete giderek şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Kültür A.Ş. yönetimindeki kritik imza yetkisine sahip olan Karaal'ın, eski yöneticilerin tutuklanmasının ardından hedef seçildiği anlaşıldı.Temizlik i̇halesi ve husumet i̇ddiasıSoruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Erhan Karaal’ın yakın bir arkadaşının ifadesi doğrultusunda eski iş sözleşmelerini incelemeye aldı. İfadeye göre, Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından, geçmiş dönemde iş yapan müteahhitler ile İBB Kültür A.Ş. arasında para anlaşmazlığı yaşandı. Karaal’ın, usulsüzlük iddiaları nedeniyle kurumla bağlantılı bir çalışanı işten çıkardığı ve temizlik ihalesi alamayan iki müteahhit tarafından tehdit edildiği belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik takip ve baz sinyali tespiti neticesinde bu şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.20. adrese şafak baskını: Tuzla'da kurtarılma anıŞüphelilerin Karaal’ı iki farklı otomobil kullanarak D-100 Karayolu üzerinden Kocaeli, Yalova ve İstanbul'daki 19 farklı adreste sakladıkları tespit edildi. Polis ekipleri, arama çalışmalarının devamında Karaal’ın Tuzla’da bir fabrika inşaat sahasında tutulduğunu saptadı. Sabah 05.30 sıralarında 20. adrese düzenlenen şafak operasyonuyla Erhan Karaal, elleri ve ayakları bağlı halde, bir prefabrik binada 32 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Operasyon sırasında olay yerindeki silahlı şüpheli İsmail A. ile birlikte il dışından geldikleri belirlenen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Susuz bırakılan ve darp edilen bürokrat hastaneye kaldırıldı.İşkence altında 'külçe altın' sorgusuHastanede tedavi altına alınan Karaal'ın ilk ifadesinde, fidyecilerin kendisine İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen gizemli paraları ve külçe altınları sorduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Altınlar nerede?" sorusuna "Ne altını?" yanıtını veren bürokratı saatlerce darp ettikleri ve ölümle tehdit ettikleri öğrenildi. Karaal’ın eşini de yurt dışı numarasından arayan kişilerin, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz" diyerek şantaj yaptığı tespit edildi. Kurtulan Karaal, "Polisler son anda yetişti, sonuç alamayınca kafama sıkacaklardı" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.Taç döviz ve gizemli 30 milyon dolar bağlantısıOlayın arkasındaki sır perdesi aralandıkça, kaçırma eyleminin İBB iddianamesi ve Taç Döviz operasyonuyla bağlantılı olduğu şüphesi ağırlık kazandı. Soruşturma kapsamında daha önce Taç Döviz'e ait kasalarda ele geçirilen ancak mülkiyeti kanıtlanamayan 44 kilo altın, 155 kilo gümüş, 52 milyon euro ve 47 milyon doların yanı sıra, Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki araçta saklanan 30 milyon dolar fidyecilerin hedefi oldu. Emniyet birimleri, Erhan Karaal’ın kaçırılması olayının doğrudan bu kayıt dışı milyarlık servetle olan ilişkisini çözmek amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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