https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/her-gun-avokado-ve-mango-yiyenlerde-sasirtan-sonuc-kalp-sagliginda-8-haftalik-degisim-1110082096.html

Her gün avokado ve mango yiyenlerde şaşırtan sonuç: Kalp sağlığında 8 haftalık değişim

Her gün avokado ve mango yiyenlerde şaşırtan sonuç: Kalp sağlığında 8 haftalık değişim

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, her gün avokado ve mango tüketmenin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Sekiz haftalık çalışmada damar fonksiyonlarında ve... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:45+0300

sağlik

mango

avokado

kalp

damar

tansiyon

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ABD'deki Illinois Teknoloji Enstitüsü (Illinois Tech) tarafından yürütülen araştırma, günlük beslenmeye eklenen iki meyvenin kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Sekiz hafta boyunca avokado ve mango tüketen katılımcıların damar fonksiyonlarında iyileşme tespit edildi.Çalışmaya, 25–60 yaşlarında, prediyabet (gizli şeker) bulunan 82 yetişkin katıldı. Katılımcıların tamamı fazla kilolu veya obezite sınıfındaydı.Araştırmada bir gruba her gün bir orta boy avokado ve bir taze mango verildi. Diğer grup ise bu meyvelerin yerine aynı miktarda kalori içeren karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler tüketti.Sekiz haftanın sonunda iki grup arasında özellikle damarların genişleme kapasitesi ve tansiyon değerleri bakımından farklılıklar ortaya çıktı.Damar sağlığında dikkat çeken değişimAraştırmacılar, damarların kan akışına yanıt olarak ne kadar genişleyebildiğini ölçtü. Bu değer, damarların sağlıklı çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kullanılıyor.Avokado ve mango tüketen grupta damar genişleme ölçümü yüzde 6.7'ye yükselirken, diğer grupta yüzde 4.6'ya geriledi.Tansiyon ölçümlerinde de özellikle erkek katılımcılarda farklılık görüldü. Kontrol grubundaki erkeklerin merkezi kan basıncı ortalama 5 mmHg artarken, avokado ve mango tüketenlerde yaklaşık 1.9 mmHg azaldı.Üstelik bu değişimler, katılımcıların vücut ağırlığında veya günlük toplam kalori alımında önemli bir artış olmadan gerçekleşti.Bununla birlikte araştırmada kolesterol, kan şekeri ve iltihaplanmayla ilişkili göstergelerde iki grup arasında belirgin bir iyileşme tespit edilmedi.İki meyvenin ortak etkisi araştırıldıAraştırmacılara göre mango ve avokadonun içerdiği farklı besin maddeleri, gözlemlenen değişimlerde rol oynamış olabilir.Mango, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyve olarak öne çıkarken avokado, doymamış yağlar, lif ve potasyum içeriyor. Bu besin maddeleri damar sağlığının ve kan basıncının düzenlenmesinde rol oynuyor.Araştırmada meyveleri tüketen katılımcıların lif, C vitamini ve tekli doymamış yağ alımının arttığı da belirlendi. Ayrıca böbrek fonksiyonlarına ilişkin bazı göstergelerde iyileşme kaydedildi.Ancak çalışma, avokado ve mangonun birlikte tüketilmesinin, ayrı ayrı tüketilmelerine kıyasla daha faydalı olduğunu kanıtlamadı.Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca sekiz hafta sürdüğüne ve sonuçların belirli bir katılımcı grubuyla sınırlı olduğuna dikkat çekti.Elde edilen bulgular, bu meyvelerin kalp krizi veya felç riskini doğrudan azalttığını göstermiyor. Bunun belirlenebilmesi için daha geniş katılımlı ve uzun süreli araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/afrikada-ebola-salgini-buyuyor-can-kaybi-5-bin-300u-asti-1110071191.html

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mango, avokado, kalp, damar, tansiyon