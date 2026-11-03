https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/afrikada-ebola-salgini-buyuyor-can-kaybi-5-bin-300u-asti-1110071191.html

Afrika'da Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 5 bin 300'ü aştı

Afrika'da Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 5 bin 300'ü aştı

Sputnik Türkiye

Afrika'da yayılan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 376'ya yükseldi. Salgının merkezindeki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10 binden fazla... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T14:29+0300

2026-11-03T14:29+0300

2026-11-03T14:29+0300

sağlik

afrika

kenya

kongo

uganda

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

ebola

can kaybı

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) açıkladığı son verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli Ebola salgınında 5 bin 376 kişi yaşamını yitirdi. Mayıs ayında başlayan salgın, Kenya ve Uganda'ya da yayıldı.Salgının merkezindeki Kongo'da 5 bin 372 kişi hayatını kaybederken, Kenya ve Uganda'da ikişer ölüm kaydedildi.Ülkede mayıs ayı ortasında ilan edilen 17. Ebola salgını, şimdiye kadar görülen en büyük salgın olarak kayıtlara geçti.Africa CDC verilerine göre, Kongo, Uganda ve Kenya'da toplam yaklaşık 10 bin 444 kişiye virüs bulaştı. Salgında bildirilen vakalar arasındaki ölüm oranı yüzde 50'yi aştı.Mevcut salgına, Ebola virüsünün 'Bundibugyo' türü neden oluyor. Bu tür için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.Aşı çalışmaları başladıEbola virüsü son aylarda Afrika'da birden fazla kez ülke sınırlarını geçti.Uganda'da 20 vaka tespit edildi. Vakaların neredeyse tamamının Kongo'dan seyahat eden kişilerle bağlantılı olduğu belirtilirken, ülke ağustos ayında Ebola'dan arındırılmış ilan edildi.Kenya'da ise ekim ayında dokuz vaka ve iki ölüm kaydedildi. Bunlar ülkede doğrulanan ilk Ebola vakaları oldu.Nijerya'da ekim ayında, on yılı aşkın sürenin ardından ilk ithal Ebola vakası bildirildi. Ülkenin kuzeydoğusunda şüpheli görülen iki kişiye yapılan testlerin ise iki ayrı incelemede de negatif sonuç verdiği açıklandı. Nijerya'da salgına bağlı ölüm kaydedilmedi.Afrika dışına da ulaşan virüs, temmuz ayında Kongo'dan dönen bir sağlık çalışanında tespit edilmesiyle Fransa'da bir vakaya neden oldu.Öte yandan salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürüyor. Son haftalarda, Ebola'nın daha yaygın görülen 'Zaire' türüne karşı etkili olduğu bilinen Ervebo aşısının klinik denemelerine başlandı.Ancak mevcut salgından sorumlu Bundibugyo türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı bulunmuyor.

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afrika, kenya, kongo, uganda, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), ebola, can kaybı