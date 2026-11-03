Fransız analist: ABD'de Demokratlar Kongre'nin kontrolünü ele geçirse bile İran politikasında uzlaşma zor olacak

Benim değerlendirmem ise şu: Her şeye rağmen, İran'la savaşa girme ya da farklı bir ifadeyle İran'la devam eden savaşı sürdürme konusunda çok güçlü bir isteksizlik söz konusu. Bunun nedeni, siyasi yelpazenin her iki tarafında da taban düzeyinde son derece güçlü bir iç kamuoyu muhalefetinin bulunması.

Bu nedenle benim kanaatim, çoğunluğu Demokratlardan oluşan ancak bazı Cumhuriyetçileri de kapsayan çok sayıda siyasetçinin, net bir hedef veya çözüm ortaya koymadan bu savaşı sürdürmek yönünde güçlü bir motivasyona sahip olacağı yönünde.

Muhtemelen Amerika'nın genel olarak yaptığı gibi, kötü bir uzlaşmaya varılacak. Bu uzlaşmayla sorun ileri bir tarihe ertelenecek. Başka bir deyişle, çözüm daha sonraki bir tarihe bırakılacak ve "Şimdilik yapabileceğimizin en iyisi bu, bekleyip görelim" denilecek.