https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/fon-sorusturmasinda-gelisme-eski-spk-kurul-baskan-vekili-enver-usca-dahil-6-supheli-hakkinda-1110066100.html

Fon soruşturmasında gelişme: Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca dahil 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında gelişme: Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca dahil 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca'nın arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T09:55+0300

2026-11-03T09:55+0300

2026-11-03T10:42+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

fon

fon soruşturması

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında, eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ⁠Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü ⁠Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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