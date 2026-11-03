https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/fenerbahce-liverpool-macina-karaborsa-bilet-satisi-9-supheli-gozaltina-alindi-1110062720.html

Fenerbahçe-Liverpool maçına karaborsa bilet satışı: 9 şüpheli gözaltına alındı

Fenerbahçe-Liverpool maçına karaborsa bilet satışı: 9 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Liverpool maçı için sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T01:42+0300

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türki̇ye

fenerbahçe

siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

karaborsa

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.Çalışmalarda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddesi kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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fenerbahçe, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , karaborsa