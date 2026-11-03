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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/eski-borsa-istanbul-muduru-korkmaz-enes-ergun-tutuklandi-1110064396.html
Eski Borsa İstanbul Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü rüşvet ve kara para soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Eski... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T08:32+0300
2026-11-03T08:33+0300
ekonomi̇
korkmaz enes ergun
cumhuriyet başsavcılığı
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Sermaye piyasalarının kalbinde deprem etkisi yaratan tarihi bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, borsadaki şüpheli ve karanlık işlemlere yönelik derinleştirilen soruşturmada yargı okları piyasanın en tepe isimlerinden birine uzandı. Yürütülen gizli ve titiz soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Rüşvet ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevine gönderildiFinans dünyasını sarsan bu esrarengiz dosyanın detaylarında, piyasa güvenini sarsacak ciddiyette iddialar yer alıyor. Savcılıkta kapsamlı bir ifade veren Ergun'un, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve doğrudan "rüşvet almak" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. İfade işleminin ardından savcılık makamı, elde edilen deliller ışığında eski genel müdürü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Hakim karşısına çıkan Korkmaz Enes Ergun, mahkemenin verdiği kararla "rüşvet almak" suçundan resmen tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Borsa koridorlarında büyük bir şaşkınlık ve panik yaratan bu tutuklama kararı, sermaye piyasalarındaki kirli ağların çözülmesi adına başlatılan geniş çaplı operasyonun geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Gözler şimdi, dosyada adı geçen diğer karanlık bağlantılara ve soruşturmanın piyasadaki diğer aktörlere uzanıp uzanmayacağına çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kasif-kozinoglunun--cenazesinde-adli-tip-raporu-geldi-antimon-zehri-suphesi-bulundu-1110063798.html
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korkmaz enes ergun, cumhuriyet başsavcılığı
korkmaz enes ergun, cumhuriyet başsavcılığı

Eski Borsa İstanbul Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

08:32 03.11.2026 (güncellendi: 08:33 03.11.2026)
© İHATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü rüşvet ve kara para soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, örgüt üyeliği ve rüşvet almak suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılarak resmen tutuklandı.
Sermaye piyasalarının kalbinde deprem etkisi yaratan tarihi bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, borsadaki şüpheli ve karanlık işlemlere yönelik derinleştirilen soruşturmada yargı okları piyasanın en tepe isimlerinden birine uzandı. Yürütülen gizli ve titiz soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Rüşvet ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevine gönderildi

Finans dünyasını sarsan bu esrarengiz dosyanın detaylarında, piyasa güvenini sarsacak ciddiyette iddialar yer alıyor. Savcılıkta kapsamlı bir ifade veren Ergun'un, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve doğrudan "rüşvet almak" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. İfade işleminin ardından savcılık makamı, elde edilen deliller ışığında eski genel müdürü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakim karşısına çıkan Korkmaz Enes Ergun, mahkemenin verdiği kararla "rüşvet almak" suçundan resmen tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Borsa koridorlarında büyük bir şaşkınlık ve panik yaratan bu tutuklama kararı, sermaye piyasalarındaki kirli ağların çözülmesi adına başlatılan geniş çaplı operasyonun geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Gözler şimdi, dosyada adı geçen diğer karanlık bağlantılara ve soruşturmanın piyasadaki diğer aktörlere uzanıp uzanmayacağına çevrildi.
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