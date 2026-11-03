https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/eski-borsa-istanbul-genel-muduru-korkmaz-enes-erguna-tutuklama-talebi-1110062113.html
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T00:22+0300
2026-11-03T00:22+0300
2026-11-03T00:22+0300
türki̇ye
borsa i̇stanbul
fon soruşturması
korkmaz enes ergun
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 'rüşvet almak' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/borsa-istanbul-as-genel-muduru-korkmaz-enes-ergun-gozaltina-alindi-1110019410.html
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borsa i̇stanbul, fon soruşturması, korkmaz enes ergun
borsa i̇stanbul, fon soruşturması, korkmaz enes ergun
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 'rüşvet almak' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.