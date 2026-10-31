https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/borsa-istanbul-as-genel-muduru-korkmaz-enes-ergun-gozaltina-alindi-1110019410.html

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Korkmaz Enes Ergun, Borsa İstanbul gözaltı

2026-10-31T20:25+0300

2026-10-31T20:25+0300

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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rus-disisleri-bakanligi-rusya-g20de-enerji-kaynaklari-tedarikcisi-statusunu-teyit-etti-1110019240.html

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