https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/dis-politika-uzmani-cebi-temel-mesele-dogu-ile-bati-arasindaki-tarihsel-guvenlik-ikilemi-1110086846.html
Dış Politika Uzmanı Çebi: Temel mesele Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemi
Dış Politika Uzmanı Çebi: Temel mesele Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, bu durumu... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T22:46+0300
2026-11-03T22:46+0300
2026-11-03T22:52+0300
görüş
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, bunun ülke tarihi boyunca hep karşılaştıkları bir durum olduğunu belirtti. Vladimir Putin açıklamasında "Değerli dostlar, bu bin yılı aşkın tarihimiz boyunca her zaman böyleydi" ifadesini kullandı.Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, meselenin büyük güç rekabetinin tarihsel ve jeopolitik boyutlarını da içerdiğini belirtti.Çebi, "Burada temel mesele, Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemidir. Rusya’nın artan jeopolitik ağırlığı ve etki alanı, transatlantik güvenlik mimarisinde bir rekabet algısı yaratmaktadır" dedi. Tarihin büyük güçlerin nüfuz alanları üzerindeki rekabetinin çoğu zaman toplumlar arasındaki mevcut farklılıkları derinleştirebildiğini vurgulayan Çebi, şunları ifade etti:Tuba Çebi özellikle Soğuk Savaş sonrasında Avrupa güvenlik mimarisinin şekillenmesi, NATO’nun genişlemesi ve Rusya’nın güvenlik kaygılarının yeterince dikkate alınmamasının, bugün yaşanan gerilimlerin zeminini hazırlayan unsurlar arasında değerlendirilebileceğini aktardı. Uluslararası siyasette bir tarafın güvenlik arayışının diğer tarafın tehdit algısını beslemesi durumunun tarih boyunca ciddi krizlere yol açtığını söyleyen Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:Çebi'ye göre "bugün ihtiyaç duyulan şey yeni ayrışmalar değil; Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik kaygılarını birlikte ele alan, karşılıklı saygıya dayalı bir diplomatik zeminin yeniden inşa edilmesi."'Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor' Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu açıklamasında Rusya'nın büyük, güçlü ve etkili bir devlete dönüştüğüne işaret ederek, jeopolitik rakiplerin, muhaliflerin ve eski düşmanların ülkenin stratejik potansiyelini azaltmaya ve Rusya'yı "parçalamaya" çalıştığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/putin-dis-gucler-rus-toplumunu-bolmeye-calisiyor-1110079608.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin
rusya, ukrayna, vladimir putin
Dış Politika Uzmanı Çebi: Temel mesele Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemi
22:46 03.11.2026 (güncellendi: 22:52 03.11.2026)
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, bu durumu Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemiyle ilişkilendirdi. Çebi, Rusya’nın artan jeopolitik ağırlığı ve etki alanının bir rekabet algısı yarattığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, bunun ülke tarihi boyunca hep karşılaştıkları bir durum olduğunu belirtti. Vladimir Putin açıklamasında "Değerli dostlar, bu bin yılı aşkın tarihimiz boyunca her zaman böyleydi" ifadesini kullandı.
Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi, meselenin büyük güç rekabetinin tarihsel ve jeopolitik boyutlarını da içerdiğini belirtti.
Çebi, "Burada temel mesele, Doğu ile Batı arasındaki tarihsel güvenlik ikilemidir. Rusya’nın artan jeopolitik ağırlığı ve etki alanı, transatlantik güvenlik mimarisinde bir rekabet algısı yaratmaktadır" dedi.
Tarihin büyük güçlerin nüfuz alanları üzerindeki rekabetinin çoğu zaman toplumlar arasındaki mevcut farklılıkları derinleştirebildiğini vurgulayan Çebi, şunları ifade etti:
Rusya ile Ukrayna arasındaki tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlar dikkate alındığında, iki halk arasındaki mesafenin zaman içerisinde artmasında uluslararası aktörlerin politikalarının da etkili olduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Tuba Çebi özellikle Soğuk Savaş sonrasında Avrupa güvenlik mimarisinin şekillenmesi, NATO’nun genişlemesi ve Rusya’nın güvenlik kaygılarının yeterince dikkate alınmamasının, bugün yaşanan gerilimlerin zeminini hazırlayan unsurlar arasında değerlendirilebileceğini aktardı.
Uluslararası siyasette bir tarafın güvenlik arayışının diğer tarafın tehdit algısını beslemesi durumunun tarih boyunca ciddi krizlere yol açtığını söyleyen Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:
Putin’in dikkat çektiği temel husus da bu açıdan önemlidir: Rusya’nın uluslararası sistemdeki ağırlığını ve toplumsal bütünlüğünü zayıflatmaya yönelik girişimlere karşı duyduğu hassasiyet.
Çebi'ye göre "bugün ihtiyaç duyulan şey yeni ayrışmalar değil; Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik kaygılarını birlikte ele alan, karşılıklı saygıya dayalı bir diplomatik zeminin yeniden inşa edilmesi."
'Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu açıklamasında Rusya'nın büyük, güçlü ve etkili bir devlete dönüştüğüne işaret ederek, jeopolitik rakiplerin, muhaliflerin ve eski düşmanların ülkenin stratejik potansiyelini azaltmaya ve Rusya'yı "parçalamaya" çalıştığını kaydetmişti.