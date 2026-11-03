https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/cocuklarin-kullandigi-bisiklette-iki-buyuk-risk-bakanlik-satisini-yasakladi-1110067224.html
Çocukların kullandığı bisiklette iki büyük risk: Bakanlık satışını yasakladı
Çocukların kullandığı bisiklette iki büyük risk: Bakanlık satışını yasakladı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir ürün için daha satış yasağı ve toplatma kararı açıkladı. Yapılan denetimlerde Pilsan markalı... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T10:49+0300
2026-11-03T10:49+0300
2026-11-03T10:49+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
çocuk
bisiklet
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Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan ürünlerin güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurduğu son kararda, Pilsan markalı bir çocuk bisikletinin kullanımının güvensiz olduğu belirtildi.'Boğulma ve mekanik yaralanma riski'Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi." dedi.Çocuk bisikletinin satışı yasaklandıYapılan incelemeler sonucunda güvensiz olduğu belirlenen çocuk bisikleti hakkında satış yasağı kararı alındı. Ürünün piyasadan toplatılmasına da karar veren Bakanlık, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerin devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/pelus-oyuncakta-sinirlarin-uzerinde-kimyasal-madde-tespit-edildi-piyasadan-toplatiliyor-1108821726.html
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ticaret bakanlığı, çocuk, bisiklet
ticaret bakanlığı, çocuk, bisiklet
Çocukların kullandığı bisiklette iki büyük risk: Bakanlık satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir ürün için daha satış yasağı ve toplatma kararı açıkladı. Yapılan denetimlerde Pilsan markalı bir çocuk bisikletinin kullanımının güvensiz olduğu belirlendi. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan ürünlerin güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurduğu son kararda, Pilsan markalı bir çocuk bisikletinin kullanımının güvensiz olduğu belirtildi.
'Boğulma ve mekanik yaralanma riski'
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi." dedi.
Çocuk bisikletinin satışı yasaklandı
Yapılan incelemeler sonucunda güvensiz olduğu belirlenen çocuk bisikleti hakkında satış yasağı kararı alındı. Ürünün piyasadan toplatılmasına da karar veren Bakanlık, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerin devam ettiğini bildirdi.