Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi
07:59 02.11.2026 (güncellendi: 08:54 02.11.2026)
© © REUTERS / Head of the Office of the President of Ukraine BudanovЭвакуация жителей Алешек Херсонской области
© © REUTERS / Head of the Office of the President of Ukraine Budanov
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Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde zor durumda bulunan sakinlere yardım ulaştırmak için başlatılan ateşkes, başarıyla uygulanarak sona erdirildi. ABD First Lady'si Melania Trump'tan sürece ilişkin açıklama geldi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son buldu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlandı.
🗣Rus yetkili Lantratova, gece saatlerinde sürecin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu:
🔴Her iki taraf da sessizlik rejimi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdi
🔴Bu, bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasına ve yerleşimden ayrılma kararı alanların güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağladı
🔴Operasyon, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets'le beraber ABD First Lady'si Melania Trump'ın yardım ve koordinasyonuyla yürütüldü
🔴İnsani misyonlara devam edilmesi planlanıyor
🔴İnsani yardım sevkiyatlarını düzenli hale getiren işbirliğinin sürdürülmesi önemli
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlandı.
🗣Rus yetkili Lantratova, gece saatlerinde sürecin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu:
🔴Her iki taraf da sessizlik rejimi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdi
🔴Bu, bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasına ve yerleşimden ayrılma kararı alanların güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağladı
🔴Operasyon, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets'le beraber ABD First Lady'si Melania Trump'ın yardım ve koordinasyonuyla yürütüldü
🔴İnsani misyonlara devam edilmesi planlanıyor
🔴İnsani yardım sevkiyatlarını düzenli hale getiren işbirliğinin sürdürülmesi önemli
Melania Trump: Alyoşki'de insani misyon başarıyla tamamlandı
ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki insani misyonun başarılı olduğunu belirtti.
✍️X hesabından açıklama yapan Melania Trump şu ifadeleri kullandı:
🔴Misyon başarıyla tamamlandı
🔴Bölgeye yaşamsal önemdeki yardımın ulaştırılması ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı
🔴ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum
🔴Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum
✍️X hesabından açıklama yapan Melania Trump şu ifadeleri kullandı:
🔴Misyon başarıyla tamamlandı
🔴Bölgeye yaşamsal önemdeki yardımın ulaştırılması ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı
🔴ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum
🔴Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum