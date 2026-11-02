https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/alyoskide-sessizlik-rejimi-sona-erdi-tum-yukumlulukler-yerine-getirildi-1110040140.html

Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi

Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde zor durumda bulunan sakinlere yardım ulaştırmak için başlatılan ateşkes, başarıyla uygulanarak sona erdirildi. ABD... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T07:59+0300

2026-11-02T07:59+0300

2026-11-02T08:54+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son buldu.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlandı.🗣Rus yetkili Lantratova, gece saatlerinde sürecin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu:🔴Her iki taraf da sessizlik rejimi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdi🔴Bu, bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasına ve yerleşimden ayrılma kararı alanların güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağladı🔴Operasyon, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets'le beraber ABD First Lady'si Melania Trump'ın yardım ve koordinasyonuyla yürütüldü🔴İnsani misyonlara devam edilmesi planlanıyor🔴İnsani yardım sevkiyatlarını düzenli hale getiren işbirliğinin sürdürülmesi önemliMelania Trump: Alyoşki'de insani misyon başarıyla tamamlandıABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki insani misyonun başarılı olduğunu belirtti.✍️X hesabından açıklama yapan Melania Trump şu ifadeleri kullandı:🔴Misyon başarıyla tamamlandı🔴Bölgeye yaşamsal önemdeki yardımın ulaştırılması ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı🔴ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum🔴Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum

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