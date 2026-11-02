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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/alyoskide-sessizlik-rejimi-sona-erdi-tum-yukumlulukler-yerine-getirildi-1110040140.html
Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi
Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde zor durumda bulunan sakinlere yardım ulaştırmak için başlatılan ateşkes, başarıyla uygulanarak sona erdirildi. ABD... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T07:59+0300
2026-11-02T08:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
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yana lantratova
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sessizlik rejimi
ateşkes
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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son buldu.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlandı.🗣Rus yetkili Lantratova, gece saatlerinde sürecin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu:🔴Her iki taraf da sessizlik rejimi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdi🔴Bu, bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasına ve yerleşimden ayrılma kararı alanların güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağladı🔴Operasyon, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets'le beraber ABD First Lady'si Melania Trump'ın yardım ve koordinasyonuyla yürütüldü🔴İnsani misyonlara devam edilmesi planlanıyor🔴İnsani yardım sevkiyatlarını düzenli hale getiren işbirliğinin sürdürülmesi önemliMelania Trump: Alyoşki'de insani misyon başarıyla tamamlandıABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki insani misyonun başarılı olduğunu belirtti.✍️X hesabından açıklama yapan Melania Trump şu ifadeleri kullandı:🔴Misyon başarıyla tamamlandı🔴Bölgeye yaşamsal önemdeki yardımın ulaştırılması ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı🔴ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum🔴Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/usakov-putin-zelenskiy-ile-gorusmeyi-hicbir-zaman-reddetmedi-1110034190.html
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haberler, rusya federasyonu, rusya, ukrayna, yana lantratova, alyoşki, sessizlik rejimi, ateşkes, herson, melania trump
haberler, rusya federasyonu, rusya, ukrayna, yana lantratova, alyoşki, sessizlik rejimi, ateşkes, herson, melania trump

Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi: Melania Trump'tan açıklama geldi

07:59 02.11.2026 (güncellendi: 08:54 02.11.2026)
© © REUTERS / Head of the Office of the President of Ukraine BudanovЭвакуация жителей Алешек Херсонской области
Эвакуация жителей Алешек Херсонской области - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© © REUTERS / Head of the Office of the President of Ukraine Budanov
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Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde zor durumda bulunan sakinlere yardım ulaştırmak için başlatılan ateşkes, başarıyla uygulanarak sona erdirildi. ABD First Lady'si Melania Trump'tan sürece ilişkin açıklama geldi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son buldu.

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlandı.

🗣Rus yetkili Lantratova, gece saatlerinde sürecin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu:

🔴Her iki taraf da sessizlik rejimi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdi

🔴Bu, bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasına ve yerleşimden ayrılma kararı alanların güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağladı

🔴Operasyon, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets'le beraber ABD First Lady'si Melania Trump'ın yardım ve koordinasyonuyla yürütüldü

🔴İnsani misyonlara devam edilmesi planlanıyor

🔴İnsani yardım sevkiyatlarını düzenli hale getiren işbirliğinin sürdürülmesi önemli

Melania Trump: Alyoşki'de insani misyon başarıyla tamamlandı

ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki insani misyonun başarılı olduğunu belirtti.

✍️X hesabından açıklama yapan Melania Trump şu ifadeleri kullandı:

🔴Misyon başarıyla tamamlandı

🔴Bölgeye yaşamsal önemdeki yardımın ulaştırılması ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı

🔴ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum

🔴Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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