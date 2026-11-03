https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/bati-basini-abd-ukraynaya-silah-tedarikindeki-2-milyar-dolarlik-acigi-nato-muttefiklerinden-1110083308.html
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah tedarikindeki 2 milyar dolarlık açığı NATO müttefiklerinden isteyecek
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah tedarikindeki 2 milyar dolarlık açığı NATO müttefiklerinden isteyecek
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Ukrayna’ya silah tedarikini sağlayan önemli bir programdaki yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman açığının kapatılması için NATO müttefiklerinden ek... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T19:32+0300
2026-11-03T19:32+0300
2026-11-03T19:32+0300
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Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna’ya silah tedarikine yönelik PURL programı kapsamında NATO müttefiklerinden daha fazla mali katkı isteyecek.Talep edilecek kesin tutar henüz bilinmiyor. Ancak kaynaklar, daha önce onaylanan askeri yardım paketlerindeki finansman açığının yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirtiyor.Habere göre Washington’ın müttefiklerine PURL kapsamında ek finansman talebi bu ay içinde iletilebilir.ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 Ekim’de Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere 2.1 milyar dolar değerinde 500 önleme füzesi tedarikini onaylamıştı. Söz konusu tedarikin finansmanı Kanada, Almanya, Norveç ve Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/italya-ukraynaya-yonelik-13-askeri-yardim-paketinin-gonderimini-geciktiriyor-1109910977.html
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abd, ukrayna, silah tedariki, nato, patriot, rusya, avrupa birliği
abd, ukrayna, silah tedariki, nato, patriot, rusya, avrupa birliği
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah tedarikindeki 2 milyar dolarlık açığı NATO müttefiklerinden isteyecek
ABD’nin, Ukrayna’ya silah tedarikini sağlayan önemli bir programdaki yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman açığının kapatılması için NATO müttefiklerinden ek kaynak talep etmeyi planladığı bildirildi.
Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna’ya silah tedarikine yönelik PURL programı kapsamında NATO müttefiklerinden daha fazla mali katkı isteyecek.
Talep edilecek kesin tutar henüz bilinmiyor. Ancak kaynaklar, daha önce onaylanan askeri yardım paketlerindeki finansman açığının yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirtiyor.
Habere göre Washington’ın müttefiklerine PURL kapsamında ek finansman talebi bu ay içinde iletilebilir.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 Ekim’de Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere 2.1 milyar dolar değerinde 500 önleme füzesi tedarikini onaylamıştı. Söz konusu tedarikin finansmanı Kanada, Almanya, Norveç ve Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı.
Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.