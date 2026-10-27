https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/italya-ukraynaya-yonelik-13-askeri-yardim-paketinin-gonderimini-geciktiriyor-1109910977.html
İtalya, Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimini geciktiriyor
İtalya, Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimini geciktiriyor
Sputnik Türkiye
İtalya'da Meloni hükümetinin Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimi ile ilgili onayını birkaç aydır ertelediği bildirildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T21:02+0300
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La Repubblica gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni hükümeti Ukrayna'ya yönelik 13. yardım paketinin sevkiyat ile ilgili onayını birkaç aydır erteliyor ve atacağı bir sonraki adımlara karar vermek için muhtemelen ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin sonuçlarını bekleyecek. Bu arada, İtalya’nın son yardım paketi Aralık 2025’te Ukrayna’ya ulaşmıştı.Yeni bir paket hazırlanmış olsa da sevkiyatına ilişkin nihai izin henüz verilmiş değil. Gazete, söz konusu paketin ağırlıklı olarak Ukrayna’nın İtalya ve Fransa’dan temin edebileceği Aster 30 hava savunma füzelerini kapsadığını bildiriyor.Meloni daha önce (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy’e sevkiyatın ekim ayı sonuna kadar onaylanacağı sözünü vermişti, ancak bu taahhüt halihazırda belirsizliğini koruyor. İtalya içindeyse, Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte cephesi başta olmak üzere Kiev’e daha fazla silah sevkiyatı yapılmasına karşı direniş sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/italyan-lig-partisi-trumpin-zelenskiy-hakkindaki-sozleri-ab-icin-son-uyari-1109447601.html
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i̇talya, giorgia meloni, ukrayna, aralık, abd, fransa, emmanuel macron, giuseppe conte, beş yıldız hareketi, kiev
i̇talya, giorgia meloni, ukrayna, aralık, abd, fransa, emmanuel macron, giuseppe conte, beş yıldız hareketi, kiev
İtalya, Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimini geciktiriyor
İtalya'da Meloni hükümetinin Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimi ile ilgili onayını birkaç aydır ertelediği bildirildi.
La Repubblica gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni hükümeti Ukrayna'ya yönelik 13. yardım paketinin sevkiyat ile ilgili onayını birkaç aydır erteliyor ve atacağı bir sonraki adımlara karar vermek için muhtemelen ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin sonuçlarını bekleyecek. Bu arada, İtalya’nın son yardım paketi Aralık 2025’te Ukrayna’ya ulaşmıştı.
Yeni bir paket hazırlanmış olsa da sevkiyatına ilişkin nihai izin henüz verilmiş değil. Gazete, söz konusu paketin ağırlıklı olarak Ukrayna’nın İtalya ve Fransa’dan temin edebileceği Aster 30 hava savunma füzelerini kapsadığını bildiriyor.
Meloni daha önce (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy’e sevkiyatın ekim ayı sonuna kadar onaylanacağı sözünü vermişti, ancak bu taahhüt halihazırda belirsizliğini koruyor. İtalya içindeyse, Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte cephesi başta olmak üzere Kiev’e daha fazla silah sevkiyatı yapılmasına karşı direniş sürüyor.