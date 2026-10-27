https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/italya-ukraynaya-yonelik-13-askeri-yardim-paketinin-gonderimini-geciktiriyor-1109910977.html

İtalya, Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimini geciktiriyor

İtalya, Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimini geciktiriyor

Sputnik Türkiye

İtalya'da Meloni hükümetinin Ukrayna’ya yönelik 13. askeri yardım paketinin gönderimi ile ilgili onayını birkaç aydır ertelediği bildirildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

dünya

i̇talya

giorgia meloni

ukrayna

aralık

abd

fransa

emmanuel macron

giuseppe conte

beş yıldız hareketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100011008_0:1:1183:666_1920x0_80_0_0_940c8e96bf51f8883511519f06b8c8c1.png

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni hükümeti Ukrayna'ya yönelik 13. yardım paketinin sevkiyat ile ilgili onayını birkaç aydır erteliyor ve atacağı bir sonraki adımlara karar vermek için muhtemelen ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin sonuçlarını bekleyecek. Bu arada, İtalya’nın son yardım paketi Aralık 2025’te Ukrayna’ya ulaşmıştı.Yeni bir paket hazırlanmış olsa da sevkiyatına ilişkin nihai izin henüz verilmiş değil. Gazete, söz konusu paketin ağırlıklı olarak Ukrayna’nın İtalya ve Fransa’dan temin edebileceği Aster 30 hava savunma füzelerini kapsadığını bildiriyor.Meloni daha önce (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy’e sevkiyatın ekim ayı sonuna kadar onaylanacağı sözünü vermişti, ancak bu taahhüt halihazırda belirsizliğini koruyor. İtalya içindeyse, Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte cephesi başta olmak üzere Kiev’e daha fazla silah sevkiyatı yapılmasına karşı direniş sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/italyan-lig-partisi-trumpin-zelenskiy-hakkindaki-sozleri-ab-icin-son-uyari-1109447601.html

i̇talya

ukrayna

aralık

fransa

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya, giorgia meloni, ukrayna, aralık, abd, fransa, emmanuel macron, giuseppe conte, beş yıldız hareketi, kiev