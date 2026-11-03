https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/bahceli-kimse-yanlis-hesap-yapmasin-kargasadan-medet-ummasin-1110068104.html
Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T11:10+0300
2026-11-03T11:10+0300
2026-11-03T11:13+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105178413_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_1f9e5c4858e15df1977260f5cdad3a13.jpg
MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105178413_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_8de2078b4f7d655363941133e334dfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
11:10 03.11.2026 (güncellendi: 11:13 03.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.
Siyasetin görevi tahrik etmek değil birleştirmektir. Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
Siyasette arınma ve aklanma ertelenemez bir gerekliliktir. Türkiye kutlu sözdür. Türkiye cevherdir, kardeşçe yaşatır.