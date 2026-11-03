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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/bahceli-kimse-yanlis-hesap-yapmasin-kargasadan-medet-ummasin-1110068104.html
Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

Bahçeli: Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın

11:10 03.11.2026 (güncellendi: 11:13 03.11.2026)
© Evrim AydınMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Evrim Aydın
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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.
Siyasetin görevi tahrik etmek değil birleştirmektir. Kimse yanlış hesap yapmasın, kargaşadan medet ummasın
Siyasette arınma ve aklanma ertelenemez bir gerekliliktir. Türkiye kutlu sözdür. Türkiye cevherdir, kardeşçe yaşatır.
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