https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bahceli-il-olabilecek-19-ilceyi-acikladi-iste-il-olmaya-aday-ilcelerin-tam-listesi-1110045731.html

Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı: İşte il olmaya aday ilçelerin tam listesi

Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı: İşte il olmaya aday ilçelerin tam listesi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “100 İl, 1000 İlçe” projesi kapsamında il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı. Alanya, Tarsus, Fethiye, Bandırma ve Polatlı'nın da... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T12:41+0300

2026-11-02T12:41+0300

2026-11-02T12:41+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin idari yapısının yeniden düzenlenmesini öngören “100 İl, 1000 İlçe” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Projeyi Türkiye'nin geleceğine yönelik bir büyüme stratejisi olarak nitelendiren Bahçeli, yeni illerin belirlenmesinde yalnızca nüfusun değil, ekonomik potansiyel, bölgesel kalkınma, ulaşım ve stratejik konumun da dikkate alınması gerektiğini belirtti.Bahçeli, önerilen idari yapılanmanın mülki idaredeki hantallığın giderilmesine, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine ve kamu hizmetlerinin yerel ihtiyaçlara göre planlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.İl olabilecek 19 ilçe hangileri? İşte tam listeDevlet Bahçeli'nin il olmaya aday gösterdiği 19 ilçe, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde yer alıyor.İç Anadolu Bölgesi: Ankara'nın Polatlı ve Konya'nın Ereğli ilçeleri.Karadeniz Bölgesi: Ordu'nun Ünye, Samsun'un Vezirköprü ve Zonguldak'ın Ereğli ilçeleri.Doğu Anadolu Bölgesi: Van'ın Erciş, Ağrı'nın Doğubayazıt ve Bitlis'in Ahlat ilçeleri.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır'ın Ergani, Mardin'in Midyat ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçeleri.Akdeniz Bölgesi: Kahramanmaraş'ın Elbistan, Adana'nın Kozan, Antalya'nın Alanya ve Mersin'in Tarsus ilçeleri.Ege Bölgesi: Muğla'nın Fethiye ve Manisa'nın Akhisar ilçeleri.Marmara Bölgesi: Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Balıkesir'in Bandırma ilçeleri.Böylece Akdeniz Bölgesi'nden 4, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 3'er, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinden ise 2'şer ilçe önerilen listede yer aldı.İl olma kriterleri neler? Sadece nüfusa bakılmayacakBahçeli, il olabilecek ilçelerin belirlenmesinde nüfusun tek başına yeterli bir kriter olmadığını vurguladı.Önerilen ilçelerin seçiminde üretim, ulaşım, enerji, tarım, lojistik, bölgesel kalkınma, sınır konumu ve jeopolitik önem gibi unsurların değerlendirildiğini belirtti.Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türk devletinin kudretli geleceğine dönük büyüme stratejisi doğrultusunda, nüfusla birlikte üretim, ulaşım, enerji, tarım, lojistik, bölgesel kalkınma, sınır ve jeopolitik konumu ve stratejik unsurlar gibi kriterler dikkate alındığında bize göre il olabilecek 19 ilçe şunlar olabilecektir:Şunu da ifade etmekte yarar vardır:Bu çalışma bir son değildir.Birçok ilçemiz özellikle de nüfusu 100 binin üzerinde olanlar esasen il olmak arzusundadır.Bununla birlikte sadece nüfusa bağlı kalmadan, diğer objektif kriterler de esas alındığında ve yüz il ölçüsünde, bugün itibariyle il olabilecek ilçeler belirlenmiştir.İlerleyen dönemde şüphesiz yeni iller yine kurulabilecektir.Bu yetki ilgili kurumların çalışma ve görüşleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama iradesine bağlıdır."Bahçeli'nin açıklamasına göre nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeler il olma isteğini dile getirse de değerlendirmelerde diğer kriterler de belirleyici olacak.Bahçeli: Kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik artacakMHP lideri Bahçeli, yeni illerin kurulmasının kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını savundu.Önerilen idari yapılanmayla vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabileceğini belirten Bahçeli, eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar birçok alanda iyileşme beklediklerini ifade etti.Bahçeli, projenin hayata geçirilmesi durumunda beklediği sonuçları şöyle anlattı:"Proje hayata geçince kamu hizmetleri vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabilecek; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir."Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetkileri yeniden düzenlenmeliBahçeli, yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının açık biçimde tanımlanmasını isteyen Bahçeli, yerel yönetimlerle ilgili temel kanunların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu."Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat yeniden düzenlenmeli."Bahçeli ayrıca yerel yönetimlerde şeffaflık ve etkin denetimin önemine dikkat çekerek kamu kaynaklarının rant yerine vatandaşların huzuru ve refahı için kullanılması gerektiğini vurguladı.Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesini istediKamu yönetiminde yalnızca il ve ilçe sayılarının değil, idari işleyişin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesini önerdi.Kamu personel rejiminin liyakat esasına göre yapılandırılması gerektiğini de ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:"İl ve ilçe teşkilatlanması yeniden düzenlenmeli, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri netleştirilmeli, kamu personel rejimi liyakat esaslı biçimde yapılandırılmalı ve muhtarlık kurumu güçlendirilmeli."19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması hedefleniyor“100 İl, 1000 İlçe” projesi kapsamında Türkiye'nin mevcut idari yapısına 19 yeni il ve 78 yeni ilçe eklenmesi hedefleniyor.Bahçeli, bu değişikliğin yalnızca idari yapılanmayı değil, siyasi yapıyı da etkileyeceğini belirtti.Yeni belediyelerin kurulmasının ve illerin milletvekili dağılımının değişmesinin siyasi temsil üzerinde etkileri olacağını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:"Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecek. Düzenleme, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idarede stratejik büyüme hamlesi olarak öne çıkacak, toplumsal motivasyonu artıracak"Bahçeli, kurulması hedeflenen 78 yeni ilçenin ise yapılacak ayrıntılı çalışmalar sonucunda önerilen yeni illere veya mevcut illere bağlı olarak oluşturulabileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bahceli-kriterleri-duyurdu-turkiye-icin-100-il-ve-1000-ilce-formulu-1110029003.html

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