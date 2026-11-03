https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akom-dikkat-notuyla-paylasti-istanbul-icin-yeni-uyari-1110070661.html
AKOM 'dikkat' notuyla paylaştı: İstanbul için yeni uyarı
AKOM 'dikkat' notuyla paylaştı: İstanbul için yeni uyarı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T12:15+0300
2026-11-03T12:15+0300
2026-11-03T12:15+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
hava durumu
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Kasım Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul'da hava durumunun değişeceğine dikkat çekti.Rapora göre, 4 Kasım Çarşamba günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Son günlerde bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da sıcaklıklar 12-14 dereceye düşecekİstanbul'da hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.AKOM'un tahminlerine göre son günlerde 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklar, 12-14 derece aralığına düşecek.Böylece kentte hava sıcaklıklarında 6 ila 8 derecelik azalma yaşanabileceği öngörülüyor.İstanbul'da yağmur ne zamana kadar sürecek?AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yağışların 6 Kasım Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Bu süreçte kentte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek.AKOM, raporunda şu ifadelere yer verdi:“Cuma gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba (Yarın) itibarı ile azalarak 12-14°C aralığına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kaldirimda-bekleyen-kadina-tokatli-saldiri-isitme-kaybina-yol-acan-supheli-tutuklandi-1110069444.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), hava durumu, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
AKOM 'dikkat' notuyla paylaştı: İstanbul için yeni uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Son günlerde 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren 12-14 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Kasım Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul'da hava durumunun değişeceğine dikkat çekti.
Rapora göre, 4 Kasım Çarşamba günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Son günlerde bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 12-14 dereceye düşecek
İstanbul'da hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre son günlerde 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklar, 12-14 derece aralığına düşecek.
Böylece kentte hava sıcaklıklarında 6 ila 8 derecelik azalma yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da yağmur ne zamana kadar sürecek?
AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yağışların 6 Kasım Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bu süreçte kentte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek.
AKOM, raporunda şu ifadelere yer verdi:
“Cuma gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba (Yarın) itibarı ile azalarak 12-14°C aralığına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.”