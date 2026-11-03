https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akom-dikkat-notuyla-paylasti-istanbul-icin-yeni-uyari-1110070661.html

AKOM 'dikkat' notuyla paylaştı: İstanbul için yeni uyarı

AKOM 'dikkat' notuyla paylaştı: İstanbul için yeni uyarı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T12:15+0300

2026-11-03T12:15+0300

2026-11-03T12:15+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

hava durumu

i̇stanbul

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Kasım Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul'da hava durumunun değişeceğine dikkat çekti.Rapora göre, 4 Kasım Çarşamba günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Son günlerde bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da sıcaklıklar 12-14 dereceye düşecekİstanbul'da hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.AKOM'un tahminlerine göre son günlerde 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklar, 12-14 derece aralığına düşecek.Böylece kentte hava sıcaklıklarında 6 ila 8 derecelik azalma yaşanabileceği öngörülüyor.İstanbul'da yağmur ne zamana kadar sürecek?AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yağışların 6 Kasım Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Bu süreçte kentte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek.AKOM, raporunda şu ifadelere yer verdi:“Cuma gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba (Yarın) itibarı ile azalarak 12-14°C aralığına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.”

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