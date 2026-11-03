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Kaldırımda bekleyen kadına tokatlı saldırı: İşitme kaybına yol açan şüpheli tutuklandı
Kaldırımda bekleyen kadına tokatlı saldırı: İşitme kaybına yol açan şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki kadına aniden tokat attığı belirlenen 38 yaşındaki şüpheli tutuklandı. 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T11:44+0300
2026-11-03T11:44+0300
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Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki S.E., tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını belirterek polis merkezine başvurdu ve şikâyetçi oldu.Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Güvenlik kamerası görüntüleri şüpheliyi ortaya çıkardıPolisin yaptığı incelemede, kadına tokat attığı belirlenen kişinin 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğu tespit edildi.Şüphelinin 6 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç, işlemleri için emniyete götürüldü.İfadesinde suçlamayı kabul etmediTolga Ç., emniyette verdiği ifadede kadına vurmadığını savundu.Şüpheli, olay sırasında kolunun yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdü.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Tokat nedeniyle işitme kaybı yaşadığı belirlendiOlayın ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin, aldığı tokat nedeniyle işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.Yapılan sağlık değerlendirmesinde, kadında meydana gelen işitme kaybının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildi.
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tokat, nevşehir
tokat, nevşehir

Kaldırımda bekleyen kadına tokatlı saldırı: İşitme kaybına yol açan şüpheli tutuklandı

11:44 03.11.2026
© AAKaldırımda bekleyen kadına tokatlı saldırı: İşitme kaybına yol açan şüpheli tutuklandı
Kaldırımda bekleyen kadına tokatlı saldırı: İşitme kaybına yol açan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA
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Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki kadına aniden tokat attığı belirlenen 38 yaşındaki şüpheli tutuklandı. 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Tolga Ç, ifadesinde kadına vurmadığını öne sürdü. Saldırıya uğrayan kadının ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı belirlendi.
Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki S.E., tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını belirterek polis merkezine başvurdu ve şikâyetçi oldu.
Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri şüpheliyi ortaya çıkardı

Polisin yaptığı incelemede, kadına tokat attığı belirlenen kişinin 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin 6 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç, işlemleri için emniyete götürüldü.

İfadesinde suçlamayı kabul etmedi

Tolga Ç., emniyette verdiği ifadede kadına vurmadığını savundu.
Şüpheli, olay sırasında kolunun yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tokat nedeniyle işitme kaybı yaşadığı belirlendi

Olayın ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin, aldığı tokat nedeniyle işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.
Yapılan sağlık değerlendirmesinde, kadında meydana gelen işitme kaybının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildi.
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