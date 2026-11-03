https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-savunma-sanayisinin-kongreye-para-akisi-en-cok-bagis-alan-5-siyasetci-1110080664.html

ABD'de savunma sanayisinin Kongre'ye para akışı: En çok bağış alan 5 siyasetçi

ABD'de savunma sanayisinin Kongre'ye para akışı: En çok bağış alan 5 siyasetçi

Sputnik Türkiye

ABD'de savunma sanayii şirketleri ve yöneticileri, 2026'nın ilk üç ayında Kongre üyelerinin siyasi kampanyalarına yaklaşık 5 milyon dolarlık bağış yaptı. İşte detaylar...

2026-11-03T18:01+0300

2026-11-03T18:01+0300

2026-11-03T18:01+0300

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NOTUS'un Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarına dayandırdığı analizde, en fazla bağış alan isimler arasında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat siyasetçiler yer aldı. Listenin ilk sırasında, Temsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ken Calvert bulunuyor.Öne çıkan isimlerin önemli bir bölümü, ABD savunma bütçesi, silah tedariki ve askeri harcamalar konusunda karar alma yetkisine sahip komitelerde görev yapıyor.Savunma sanayisinden en fazla bağış alan 5 Kongre üyesiNOTUS'un analizinde, 2026'nın ilk çeyreğinde savunma sanayisiyle bağlantılı siyasi eylem komitelerinden ve sektör yöneticilerinden en fazla bağış alan beş siyasetçi şöyle sıralandı:1 Ken Calvert: Cumhuriyetçi, Kaliforniya200 bin doların üzerindeABD Temsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi Başkanı olan Calvert, listenin ilk sırasında yer aldı. RTX, BAE Systems ve Leidos gibi savunma şirketleriyle bağlantılı PAC'lerden ve sektör temsilcilerinden 200 bin doların üzerinde bağış aldı.2 Adam Smith: Demokrat, WashingtonYaklaşık 130 bin dolarABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Demokrat üyeleri arasındaki en üst düzey isim olan Smith, yaklaşık 130 bin dolar bağış topladı. Bu tutarın 7 bin dolarlık bölümü, savunma teknolojileri şirketi Anduril'in kurucu ortağı Brian Schimpf tarafından yapıldı.3 Susan Collins: Cumhuriyetçi, Maine100 bin doların üzerindeSenato Ödenekler Komitesi Başkanı Collins, 100 bin doların üzerinde bağış aldı. Bu kapsamda RTX'in siyasi eylem komitesinden 7 bin dolar, L3Harris ile bağlantılı PAC'lerden ise toplam 4 bin 500 dolar geldi.4 Mike Rogers: Cumhuriyetçi, Alabama68 bin dolarTemsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers, savunma sanayisi bağlantılı kaynaklardan 68 bin dolar bağış aldı. Bu tutarın 7 bin doları, Anduril'in kurucu ortağı Palmer Luckey tarafından verildi.5 Betty McCollum: Demokrat, MinnesotaYaklaşık 64 bin dolarTemsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi McCollum, yaklaşık 64 bin dolar bağış topladı. Bu miktarın 5 bin dolarlık bölümü AM General'in siyasi eylem komitesinden geldi.Bağışlar savunma politikalarını ne ölçüde etkiliyor?Savunma sanayisi şirketlerinin siyasi bağışları, ABD'de askeri harcamaların ve silah tedarik süreçlerinin Kongre'de nasıl şekillendiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.Bağış alan siyasetçilerin önemli bir bölümünün savunma bütçesini hazırlayan, askeri harcamaları denetleyen veya silah tedarik politikalarını belirleyen komitelerde görev yapması dikkat çekiyor.Ancak siyasi bağışlar, tek başına şirketlerin kamu ihalelerini veya Kongre üyelerinin oylarını doğrudan belirlediği anlamına gelmiyor. Nitekim Project On Government Oversight bünyesindeki Savunma Bilgi Merkezi Direktörü Greg Williams, savunma tedarik süreçlerinin daha az bürokratik hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının esnetilmesi yönündeki girişimlere dikkat çekiyor.

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