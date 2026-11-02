https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/fsb-patlayici-yerlestirilmis-iha-operator-gozlukleri-ile-planlanan-bir-dizi-teror-saldirisini-1110061061.html

FSB, patlayıcı yerleştirilmiş İHA operatör gözlükleri ile planlanan bir dizi terör saldırısını önledi

FSB, patlayıcı yerleştirilmiş İHA operatör gözlükleri ile planlanan bir dizi terör saldırısını önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerine insani yardım kisvesi altında gönderilen, içine patlayıcı... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T22:54+0300

2026-11-02T22:54+0300

2026-11-02T22:54+0300

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, kurum çalışanlarının özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerine insani yardım kisvesi altında gönderilen, içine patlayıcı yerleştirilmiş FPV İHA kontrol gözlüklerinin yer aldığı bir sevkiyatı ele geçirdi. Böylelikle insansız hava araçlarını (İHA) kontrol etmek için kullanılan FPV gözlüklerinin içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılarla planlanan bir dizi sabotaj ve terör eylemi önlenmiş oldu.Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından insani yardım kisvesi altında özel askeri operasyon bölgesindeki Rus askerlere ulaştırılması planlanan, insansız hava araçlarını (İHA) kontrol etmek için kullanılan FPV gözlüklerinin içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılarla bir dizi sabotaj ve terör eylemini önledi” ifadelerine yer verildi.FSB'nin bildirdiğine göre, Volgograd Bölgesi'nde bir Rus asker, gönüllü bir kişiden iki adet FPV gözlüğü teslim aldıktan sonra, askeri karşı istihbarat biriminin talimatları doğrultusunda cihazların incelenmesi amacıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi ile temasa geçti. Patlayıcı madde uzmanları, Ukrayna istihbarat servislerinin, söz konusu FPV gözlüklerindeki soğutma fanlarını el yapımı patlayıcı düzeneklerle değiştirdiğini tespit etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda güvenlik birimleri, hasım tarafça ‘Pochta Rossii’ üzerinden gönderilmiş, FPV gözlüklere yerleştirilmiş bir grup el yapımı patlayıcıyı ele geçirdi” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fsb-paylasti-abdden-gelen-bilgi-sayesinde-saldiri-planlayan-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1110036967.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federasyonu, volgograd bölgesi, ukrayna, özel askeri harekat, patlayıcı