https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/33-bin-kisi-organ-bekliyor-bir-bagis-8-hayat-kurtarabilir-1110075375.html

Organ bağışı haftasında düşündüren tablo: 33 bin kişi hala organ bekliyor, kadavradan bağışlar hala yetersiz

Organ bağışı haftasında düşündüren tablo: 33 bin kişi hala organ bekliyor, kadavradan bağışlar hala yetersiz

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 33 binden fazla hasta organ nakli için bekliyor. Canlıdan nakillerde Türkiye dünyada birinci sırada ama kadavrada bağış nakillerde son sıralara... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T15:30+0300

2026-11-03T15:30+0300

2026-11-03T15:50+0300

sağlik

organ nakli koordinatörleri derneği (onkod)

türk yoğun bakım derneği

sağlık bakanlığı

organ bağışı

organ nakli

3-9 kasım organ bağışı haftası

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Türkiye'de 33 binden fazla insan hayata tutunabilmek için organ bağışı bekliyor. Canlı vericili nakillerde Türkiye dünyada ilk sırada ama kadavradan nakillerde son sıralarda. Son dönemde e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanlarında üç kat artış yaşansa da hala yetersiz. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül'ün paylaştığı veriler ise çok çarpıcı.2026 yılının ilk 10 ayında Türkiye'de beyin ölümü tanısı konulan 2 bin 78 kişinin sadece 375'inde organ bağışı gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Gül, "Bu, söz konusu dönemde beyin ölümü tanısı konulan kişilerin yaklaşık yüzde 18’inde bağış yapıldığı anlamına geliyor. Bağışın gerçekleşmediği bin 703 kişinin tamamı bağışçı olabilseydi ve her bir bağışçıdan en fazla sekiz kişiye nakil yapılabildiği kabul edilirse, ilave 13 bin 624 kişiye ulaşabilecek teorik bir potansiyel ortaya çıkıyor." dedi. Peki neden Türkiye'de organ bağışı hala yetersiz? Kaç kişi organ bekliyor? Organ bağışını artırmak için neler yapılmalı? 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bir araya gelen Türk Nefroloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, organ bağışı çağrısı yaptı. e-Devlet organ bağışçılarının sayısını 3'e katladı Organ nakli ihtiyacının binlerce hasta ve ailesi için yaşamla ölüm arasındaki en kritik bekleyiş olduğunu ifade eden Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yeni sistemin bağış sürecine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: Peki Türkiye'de kaç organ nakli yapıldı? Kaç kişi bağış için bekliyor?Türkiye'nin tüm dünyada bir başarı öyküsü yazabilecek kapasitede bir ülke olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkmen "Türkiye'de kaç kişi organ nakli bekliyor? Kaç kişiye nakil yapılabildi?" sorularını şöyle yanıtladı: “2025 yılında Türkiye’de toplam 5 bin 226 organ nakli gerçekleştirilirken, 2026 yılının ilk 10 ayında bu sayı 4 bin 142’ye ulaştı. Organ nakli bekleyen 33 bini aşkın kişinin 28 bin 790’ını böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalar oluşturuyor.”Türkiye’de böbrek hastalığına ilişkin güncel verileri paylaşan Prof. Dr. Türkmen şunları kaydetti: “Türkiye’de 2025 yılı sonu itibarıyla böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek replasman tedavisi gören hasta sayısı 95 bin 489’a ulaştı. Bu hastaların yüzde 68,8’i merkez hemodiyalizi, yüzde 4,2’si periton diyalizi, yüzde 1,4’ü ev hemodiyaliziyle tedavi edilirken, yaklaşık 24 bin 462 hasta böbrek nakliyle yaşamını sürdürüyor. 4 Her yıl binlerce yeni hasta böbrek replasman tedavisine ihtiyaç duyuyor. 2025 yılında 14 bin 294 yeni hasta böbrek replasman tedavisine başladı, bu hastaların bin 905’ine ise diyalize başlamadan önce böbrek nakli yapıldı.”Ya uyanırsa...Türkiye’nin canlı vericili nakillerde nüfusa oranla dünyada ilk sırada yer aldığını ancak kadavradan nakil oranlarında henüz istenen seviyede olmadığını belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, neden sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu noktada kadavradan bağışları artırmak için öncelikle zihinlerimizdeki soru işaretlerini gidermeliyiz. Beyin ölümü konusunda vatandaşlarımızın zihni net değil, yakınlarıyla ilgili “ya uyanırsa” kaygısı taşıyorlar. Altını çizmek istiyorum ki beyin ölümü ile bitkisel hayat aynı şey değildir. Beyin ölümü gerçekleştiğinde kişi tıbben ve hukuken hayatını kaybetmiştir ve bu tanı, nakil ekibinden bağımsız ve alanında uzman hekimlerce, bilimsel ölçütlere göre konulmaktadır. Bu gerçeğin toplum tarafından doğru anlaşılması, organ bağışı konusunda bilinçli kararların alınabilmesi açısından büyük önem taşıyor.”13 bin kişi kurtulabilirdiProf. Dr. Fethi Gül sözlerine şöyle devam etti: Tek bir bağış 8 kişiye can oluyorTürkiye’nin güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş uzman kadrosuyla kadavradan nakil oranlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal de verileri paylaştı "Uluslararası Organ Bağışı ve Nakli Kayıt Sistemi’nin mevcut verilerine göre, bir milyonda kişi başına düşen kadavra donör oranı İspanya’da 51,9, İtalya’da 30,9, Birleşik Krallık’ta 20,7, İran’da 12,7 ve Almanya’da 11,7 olarak bildirildi.7 Türkiye’de ise bu oran 5,48 düzeyinde kaldı. Organ bağışı sadece bireysel bir karar değil; yoğun bakım ekiplerinden organ nakli koordinatörlerine, toplum farkındalığından aile içi iletişime uzanan multidisipliner bir süreçtir. Canlı nakillerdeki deneyimimiz sağlık profesyonellerimizin başarısını ortaya koyuyor. Hayattayken sevdiklerimize canımızı veriyoruz. Peki, vedamızdan sonra başka birinin sevdiğine can olmaya var mıyız? Tek bir bağış, tam 8 cana umut olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/turkiye-bu-uygulamayi-sevdi-e-nabizdan-30-bin-organ-bagisi-yapildi-1101412835.html

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Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

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Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

organ nakli koordinatörleri derneği (onkod), türk yoğun bakım derneği, sağlık bakanlığı, organ bağışı, organ nakli, 3-9 kasım organ bağışı haftası