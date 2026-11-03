https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/2027-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-harc-mtv-ve-trafik-cezalari-artacak-1110067548.html

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi, harç, MTV ve trafik cezaları zamlanacak

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi, harç, MTV ve trafik cezaları zamlanacak

Sputnik Türkiye

2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşen oran... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T10:58+0300

2026-11-03T10:58+0300

2026-11-03T10:58+0300

ekonomi̇

mtv

tüi̇k

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TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti.Buna göre, yeni yılda vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerindeki artışların belirlenmesinde kullanılacak oran yüzde 27,83 oldu.Yeniden değerleme oranı, her yıl çok sayıda vergi, harç ve idari para cezasının güncellenmesinde temel göstergelerden biri olarak kullanılıyor.2027'de hangi vergi, harç ve cezalar artacak?2027 yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte vatandaşların yeni yılda ödeyeceği vergi, harç ve ceza tutarları da gündeme geldi.Açıklanan oran, ilgili mevzuattaki düzenlemeler ve yetkiler çerçevesinde şu kalemlerin hesaplanmasında etkili olacak:

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