https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakan-gurlek-duyurdu-4-faili-mechul-cinayet-dosyasi-aydinlatildi-1110001301.html

Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da yıllardır aydınlatılamayan 4 faili meçhul cinayet dosyasının çözüldüğünü açıkladı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T19:28+0300

2026-10-30T19:28+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda eski dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.4 ilde yıllar sonra yeniden soruşturmaKonya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.Bakan Gürlek, soruşturmaların ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, aradan geçen zamana rağmen cinayetlerin aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html

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