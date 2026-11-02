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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/zaharova-kiev-rejimi-rus-gazetecileri-acikca-hedef-aliyor-uluslararasi-kuruluslar-susuyor-1110045263.html
Zaharova: Kiev rejimi Rus gazetecileri açıkça hedef alıyor, uluslararası kuruluşlar susuyor
Zaharova: Kiev rejimi Rus gazetecileri açıkça hedef alıyor, uluslararası kuruluşlar susuyor
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin her türlü kuralı hiçe sayarak Rus medya mensuplarına karşı adeta bir av başlattığını belirtti. Rus Sözcü, ilgili... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T11:59+0300
2026-11-02T11:59+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü vesilesiyle bakanlığın internet sitesinde bir açıklama yayımladı.Zaharova, dokunulmazlık duygusuyla hareket eden Kiev rejiminin Rus medya mensuplarını açıkça hedef aldığını ifade etti.Cephedeki savaş muhabirlerinin, geçmişte hedef gözetilmesine karşı bir nevi koruma sağlayan çelik yelek üzerindeki mavi renkli 'PRESS' yazısının artık Ukrayna güçleri tarafından uzaktan kolayca fark edilen özel bir nişan tahtasına dönüştüğünü vurgulayan Zaharova, bu durumun sahadaki gazeteciler için hayati risk oluşturduğunu kaydetti.Uluslararası kuruluşlara eleştiriSöz konusu saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre açık birer savaş suçu teşkil ettiğini belirten Zaharova, buna rağmen ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların olaylara karşı hedef odaklı bir eleştiri yöneltmekten kaçındığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/rus-ordusu-ukrayna-liman-altyapisini-ve-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1110041235.html
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haberler, kiev, ukrayna, rus gazeteciler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
haberler, kiev, ukrayna, rus gazeteciler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Zaharova: Kiev rejimi Rus gazetecileri açıkça hedef alıyor, uluslararası kuruluşlar susuyor

11:59 02.11.2026
© Sputnik / Евгений БиятовYabancı gazeteciler Starobelsk saldırısının yapıldığı yerde
Yabancı gazeteciler Starobelsk saldırısının yapıldığı yerde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin her türlü kuralı hiçe sayarak Rus medya mensuplarına karşı adeta bir av başlattığını belirtti. Rus Sözcü, ilgili uluslararası kuruluşların sessiz kalmasını da eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü vesilesiyle bakanlığın internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

Zaharova, dokunulmazlık duygusuyla hareket eden Kiev rejiminin Rus medya mensuplarını açıkça hedef aldığını ifade etti.

Cephedeki savaş muhabirlerinin, geçmişte hedef gözetilmesine karşı bir nevi koruma sağlayan çelik yelek üzerindeki mavi renkli 'PRESS' yazısının artık Ukrayna güçleri tarafından uzaktan kolayca fark edilen özel bir nişan tahtasına dönüştüğünü vurgulayan Zaharova, bu durumun sahadaki gazeteciler için hayati risk oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası kuruluşlara eleştiri

Söz konusu saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre açık birer savaş suçu teşkil ettiğini belirten Zaharova, buna rağmen ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların olaylara karşı hedef odaklı bir eleştiri yöneltmekten kaçındığını sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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