https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/zaharova-kiev-rejimi-rus-gazetecileri-acikca-hedef-aliyor-uluslararasi-kuruluslar-susuyor-1110045263.html

Zaharova: Kiev rejimi Rus gazetecileri açıkça hedef alıyor, uluslararası kuruluşlar susuyor

Zaharova: Kiev rejimi Rus gazetecileri açıkça hedef alıyor, uluslararası kuruluşlar susuyor

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin her türlü kuralı hiçe sayarak Rus medya mensuplarına karşı adeta bir av başlattığını belirtti. Rus Sözcü, ilgili... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T11:59+0300

2026-11-02T11:59+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü vesilesiyle bakanlığın internet sitesinde bir açıklama yayımladı.Zaharova, dokunulmazlık duygusuyla hareket eden Kiev rejiminin Rus medya mensuplarını açıkça hedef aldığını ifade etti.Cephedeki savaş muhabirlerinin, geçmişte hedef gözetilmesine karşı bir nevi koruma sağlayan çelik yelek üzerindeki mavi renkli 'PRESS' yazısının artık Ukrayna güçleri tarafından uzaktan kolayca fark edilen özel bir nişan tahtasına dönüştüğünü vurgulayan Zaharova, bu durumun sahadaki gazeteciler için hayati risk oluşturduğunu kaydetti.Uluslararası kuruluşlara eleştiriSöz konusu saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre açık birer savaş suçu teşkil ettiğini belirten Zaharova, buna rağmen ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların olaylara karşı hedef odaklı bir eleştiri yöneltmekten kaçındığını sözlerine ekledi.

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