https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/rus-ordusu-ukrayna-liman-altyapisini-ve-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1110041235.html
Rus ordusu, Ukrayna liman altyapısını ve askeri kargo gemisini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna liman altyapısını ve askeri kargo gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik bombardımanda tam isabet sağladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T09:17+0300
2026-11-02T09:17+0300
2026-11-02T09:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
odessa
neptün
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısı tesisleri ile askeri kargo taşıyan gemilere İHA'larla bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen bombardımanda Odessa Bölgesi'ndeki Tuzlı yerleşim birimi yakınlarında 'Neptün' gemisavar füze sistemlerine ait fırlatma araçlarının gizlendiği ve depolandığı alan imha edildi.Ayrıca, Odessa'nın 58 kilometre güneyinde seyreden ve Ukrayna ordusu için mühimmat ve kargo taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/alyoskide-sessizlik-rejimi-sona-erdi-tum-yukumlulukler-yerine-getirildi-1110040140.html
ukrayna
odessa
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ukrayna, odessa, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, odessa, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu, Ukrayna liman altyapısını ve askeri kargo gemisini vurdu
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik bombardımanda tam isabet sağladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısı tesisleri ile askeri kargo taşıyan gemilere İHA'larla bombardıman düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen bombardımanda Odessa Bölgesi'ndeki Tuzlı yerleşim birimi yakınlarında 'Neptün' gemisavar füze sistemlerine ait fırlatma araçlarının gizlendiği ve depolandığı alan imha edildi.
Ayrıca, Odessa'nın 58 kilometre güneyinde seyreden ve Ukrayna ordusu için mühimmat ve kargo taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi.