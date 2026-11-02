Rus ordusu, Ukrayna liman altyapısını ve askeri kargo gemisini vurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısı tesisleri ile askeri kargo taşıyan gemilere İHA'larla bombardıman düzenledi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen bombardımanda Odessa Bölgesi'ndeki Tuzlı yerleşim birimi yakınlarında 'Neptün' gemisavar füze sistemlerine ait fırlatma araçlarının gizlendiği ve depolandığı alan imha edildi.



Ayrıca, Odessa'nın 58 kilometre güneyinde seyreden ve Ukrayna ordusu için mühimmat ve kargo taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi.