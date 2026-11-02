https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/turk-kadin-girisimciye-abdde-25-ay-hapis-cezasi-7-milyon-dolarlik-suclama--1110044660.html
Türk kadın girişimciye ABD'de 25 ay hapis cezası: 7 milyon dolarlık suçlama
Türk kadın girişimciye ABD'de 25 ay hapis cezası: 7 milyon dolarlık suçlama
Sputnik Türkiye
ABD'de teknoloji girişimi kurucusu Gökçe Güven yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırma suçu da dahil olmak üzere bazı suçlardan 25 ay hapis cezasına... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T11:43+0300
2026-11-02T11:43+0300
2026-11-02T11:43+0300
yaşam
abd
new york
dolandırıcılık
sahte belge
sahtecilik
evrakta sahtecilik
gökçe güven
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110044505_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_1192f4079e1f55caa20f9a255beb01a4.jpg
ABD'de teknoloji girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Gökçe Güven, yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırmak ve olağanüstü yetenek vizesi almak için sahte belge ve beyanlar kullanmak iddiasıyla yargılandı. Güven 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yatırım için 7 milyon dolar topladığı iddia edildiHabertürk'ün haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığı, 27 yaşındaki Güven'in Kalder'a yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını ve yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı belirtildi. New York merkezli Kalder, şirketlerin müşteri sadakat programlarına ve ödül sistemlerine yönelik teknoloji çözümleri geliştiriyordu.Savcılık açıklamasına göre Güven, Nisan 2024'te Kalder'ın tohum yatırım turu kapsamında çok sayıda girişim sermayesi yatırımcısından fon toplamaya başladı. Bu süreçte şirketin gelirleri ve iş ortaklıkları hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler ile sahte belgeler sundu.Şirketin gelirini 1.2 milyon dolar olarak gösterdiŞirketin yatırımcı sunumunda, 26 markanın Kalder'ı aktif olarak kullandığı, 53 markanın ise ücretsiz temel hizmetlerden yararlandığı belirtildi. Ancak bazı markalarla yalnızca sınırlı süreli ve genellikle önemli ölçüde indirimli pilot uygulamalar yürütülürken, bazı markalarla herhangi bir anlaşma bulunmuyordu.Sunumda ayrıca şirketin düzenli gelirinin aydan aya istikrarlı biçimde arttığı ve yıllık tekrarlayan gelirinin 1.2 milyon dolara ulaştığı yönünde gerçeğe aykırı bilgilere yer verildi. Savcılık, Güven'in şirketin gerçek mali durumunu gizlemek için iki ayrı muhasebe kaydı tuttuğunu da belirtti. Güven'in ayrıca Kalder ile bir marka arasında imzalanmış gibi gösterilen sahte bir sözleşmeyi yatırımcılara gönderdiği, bu beyanlar ve belgeler aracılığıyla bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplandığını ifade ettiSahte belgelerle olağanüstü kişilere verilen vizeyi de aldıSavcılığın açıklamasında, Güven'in yatırımcıları yanıltmakla kalmadığı, ABD'de kalabilmek için yaptığı vize başvurusunda da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ifade edildi.Öğrenci vizesinin süresinin dolmasının ardından Kalder, Güven için bilim, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen O-1A vizesine sponsor oldu. Güven'in vize başvurusunda, yatırımcılara sunulan yanıltıcı bilgilerin benzerlerine yer verildi. Ayrıca iş dünyasından yöneticiler tarafından imzalanmış gibi gösterilen referans mektuplarının, söz konusu yöneticilerin bilgisi veya onayı olmaksızın Güven tarafından dijital olarak imzalandığı belirtildi. Güven, 2025 sonbaharında O-1A vizesi aldı. Ancak savcılık açıklamasına göre söz konusu vize daha sonra iptal edildi.Savcılık 'açık bir sahtekarlık' olarak değerlendirdiSavcılık, dolandırıcılığın 'açık bir sahtekarlık' olduğunu belirtirken, girişimin gelirlerinin ve müşteri tabanının büyüdüğüne ilişkin yatırımcılara verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Aynı zamanda Güven'in aynı yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri göçmenlik avantajı elde etmek için de kullandığın da ifade edildi. Hem hapis cezası hem de tazminata mahkum edildiYargılaması süren genç girişimci hakkında karar verildi ve 25 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Güven'in mağdurlara ödenmek üzere 6 milyon 717 bin 997 dolar müsadere ve aynı tutarda tazminat ödemesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/canli-bahiste-7-saniye-vurgunu-hesaplarinda-192-milyon-para-hareketi-tespit-edildi-1109790063.html
abd
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110044505_23:0:628:454_1920x0_80_0_0_4cce3a7324a541de51a71c1cfe562271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, dolandırıcılık, sahte belge, sahtecilik, evrakta sahtecilik, gökçe güven
abd, new york, dolandırıcılık, sahte belge, sahtecilik, evrakta sahtecilik, gökçe güven
Türk kadın girişimciye ABD'de 25 ay hapis cezası: 7 milyon dolarlık suçlama
ABD'de teknoloji girişimi kurucusu Gökçe Güven yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırma suçu da dahil olmak üzere bazı suçlardan 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de teknoloji girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Gökçe Güven, yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırmak ve olağanüstü yetenek vizesi almak için sahte belge ve beyanlar kullanmak iddiasıyla yargılandı. Güven 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yatırım için 7 milyon dolar topladığı iddia edildi
Habertürk'ün haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığı, 27 yaşındaki Güven'in Kalder'a yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını ve yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı belirtildi. New York merkezli Kalder, şirketlerin müşteri sadakat programlarına ve ödül sistemlerine yönelik teknoloji çözümleri geliştiriyordu.
Savcılık açıklamasına göre Güven, Nisan 2024'te Kalder'ın tohum yatırım turu kapsamında çok sayıda girişim sermayesi yatırımcısından fon toplamaya başladı. Bu süreçte şirketin gelirleri ve iş ortaklıkları hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler ile sahte belgeler sundu.
Şirketin gelirini 1.2 milyon dolar olarak gösterdi
Şirketin yatırımcı sunumunda, 26 markanın Kalder'ı aktif olarak kullandığı, 53 markanın ise ücretsiz temel hizmetlerden yararlandığı belirtildi. Ancak bazı markalarla yalnızca sınırlı süreli ve genellikle önemli ölçüde indirimli pilot uygulamalar yürütülürken, bazı markalarla herhangi bir anlaşma bulunmuyordu.
Sunumda ayrıca şirketin düzenli gelirinin aydan aya istikrarlı biçimde arttığı ve yıllık tekrarlayan gelirinin 1.2 milyon dolara ulaştığı yönünde gerçeğe aykırı bilgilere yer verildi. Savcılık, Güven'in şirketin gerçek mali durumunu gizlemek için iki ayrı muhasebe kaydı tuttuğunu da belirtti.
Güven'in ayrıca Kalder ile bir marka arasında imzalanmış gibi gösterilen sahte bir sözleşmeyi yatırımcılara gönderdiği, bu beyanlar ve belgeler aracılığıyla bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplandığını ifade etti
Sahte belgelerle olağanüstü kişilere verilen vizeyi de aldı
Savcılığın açıklamasında, Güven'in yatırımcıları yanıltmakla kalmadığı, ABD'de kalabilmek için yaptığı vize başvurusunda da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ifade edildi.
Öğrenci vizesinin süresinin dolmasının ardından Kalder, Güven için bilim, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen O-1A vizesine sponsor oldu. Güven'in vize başvurusunda, yatırımcılara sunulan yanıltıcı bilgilerin benzerlerine yer verildi. Ayrıca iş dünyasından yöneticiler tarafından imzalanmış gibi gösterilen referans mektuplarının, söz konusu yöneticilerin bilgisi veya onayı olmaksızın Güven tarafından dijital olarak imzalandığı belirtildi. Güven, 2025 sonbaharında O-1A vizesi aldı. Ancak savcılık açıklamasına göre söz konusu vize daha sonra iptal edildi.
Savcılık 'açık bir sahtekarlık' olarak değerlendirdi
Savcılık, dolandırıcılığın 'açık bir sahtekarlık' olduğunu belirtirken, girişimin gelirlerinin ve müşteri tabanının büyüdüğüne ilişkin yatırımcılara verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Aynı zamanda Güven'in aynı yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri göçmenlik avantajı elde etmek için de kullandığın da ifade edildi.
Hem hapis cezası hem de tazminata mahkum edildi
Yargılaması süren genç girişimci hakkında karar verildi ve 25 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Güven'in mağdurlara ödenmek üzere 6 milyon 717 bin 997 dolar müsadere ve aynı tutarda tazminat ödemesine hükmetti.
FORBES LİSTESİNE GİRMİŞTİ
Gökçe Güven, 2025 yılında Forbes'un Pazarlama ve Reklamcılık kategorisindeki 30 Yaş Altı 30 (30 Under 30) listesine girmişti. Forbes'un yayımladığı profilde Kalder'ın 35 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldığı belirtilmişti.