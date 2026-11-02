https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/turk-kadin-girisimciye-abdde-25-ay-hapis-cezasi-7-milyon-dolarlik-suclama--1110044660.html

Türk kadın girişimciye ABD'de 25 ay hapis cezası: 7 milyon dolarlık suçlama

Türk kadın girişimciye ABD'de 25 ay hapis cezası: 7 milyon dolarlık suçlama

Sputnik Türkiye

ABD'de teknoloji girişimi kurucusu Gökçe Güven yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırma suçu da dahil olmak üzere bazı suçlardan 25 ay hapis cezasına... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T11:43+0300

2026-11-02T11:43+0300

2026-11-02T11:43+0300

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ABD'de teknoloji girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Gökçe Güven, yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırmak ve olağanüstü yetenek vizesi almak için sahte belge ve beyanlar kullanmak iddiasıyla yargılandı. Güven 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yatırım için 7 milyon dolar topladığı iddia edildiHabertürk'ün haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığı, 27 yaşındaki Güven'in Kalder'a yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını ve yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı belirtildi. New York merkezli Kalder, şirketlerin müşteri sadakat programlarına ve ödül sistemlerine yönelik teknoloji çözümleri geliştiriyordu.Savcılık açıklamasına göre Güven, Nisan 2024'te Kalder'ın tohum yatırım turu kapsamında çok sayıda girişim sermayesi yatırımcısından fon toplamaya başladı. Bu süreçte şirketin gelirleri ve iş ortaklıkları hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler ile sahte belgeler sundu.Şirketin gelirini 1.2 milyon dolar olarak gösterdiŞirketin yatırımcı sunumunda, 26 markanın Kalder'ı aktif olarak kullandığı, 53 markanın ise ücretsiz temel hizmetlerden yararlandığı belirtildi. Ancak bazı markalarla yalnızca sınırlı süreli ve genellikle önemli ölçüde indirimli pilot uygulamalar yürütülürken, bazı markalarla herhangi bir anlaşma bulunmuyordu.Sunumda ayrıca şirketin düzenli gelirinin aydan aya istikrarlı biçimde arttığı ve yıllık tekrarlayan gelirinin 1.2 milyon dolara ulaştığı yönünde gerçeğe aykırı bilgilere yer verildi. Savcılık, Güven'in şirketin gerçek mali durumunu gizlemek için iki ayrı muhasebe kaydı tuttuğunu da belirtti. Güven'in ayrıca Kalder ile bir marka arasında imzalanmış gibi gösterilen sahte bir sözleşmeyi yatırımcılara gönderdiği, bu beyanlar ve belgeler aracılığıyla bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplandığını ifade ettiSahte belgelerle olağanüstü kişilere verilen vizeyi de aldıSavcılığın açıklamasında, Güven'in yatırımcıları yanıltmakla kalmadığı, ABD'de kalabilmek için yaptığı vize başvurusunda da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ifade edildi.Öğrenci vizesinin süresinin dolmasının ardından Kalder, Güven için bilim, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen O-1A vizesine sponsor oldu. Güven'in vize başvurusunda, yatırımcılara sunulan yanıltıcı bilgilerin benzerlerine yer verildi. Ayrıca iş dünyasından yöneticiler tarafından imzalanmış gibi gösterilen referans mektuplarının, söz konusu yöneticilerin bilgisi veya onayı olmaksızın Güven tarafından dijital olarak imzalandığı belirtildi. Güven, 2025 sonbaharında O-1A vizesi aldı. Ancak savcılık açıklamasına göre söz konusu vize daha sonra iptal edildi.Savcılık 'açık bir sahtekarlık' olarak değerlendirdiSavcılık, dolandırıcılığın 'açık bir sahtekarlık' olduğunu belirtirken, girişimin gelirlerinin ve müşteri tabanının büyüdüğüne ilişkin yatırımcılara verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Aynı zamanda Güven'in aynı yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri göçmenlik avantajı elde etmek için de kullandığın da ifade edildi. Hem hapis cezası hem de tazminata mahkum edildiYargılaması süren genç girişimci hakkında karar verildi ve 25 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Güven'in mağdurlara ödenmek üzere 6 milyon 717 bin 997 dolar müsadere ve aynı tutarda tazminat ödemesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/canli-bahiste-7-saniye-vurgunu-hesaplarinda-192-milyon-para-hareketi-tespit-edildi-1109790063.html

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abd, new york, dolandırıcılık, sahte belge, sahtecilik, evrakta sahtecilik, gökçe güven