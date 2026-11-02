https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/trump-kanada-ile-ticaret-anlasmasina-cok-yakiniz-1110042281.html
Trump: Kanada ile ticaret anlaşmasına çok yakınız
Trump: Kanada ile ticaret anlaşmasına çok yakınız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yeni bir ticaret anlaşmasına varmaya çok yakın olduklarını belirterek, anlaşmanın ABD tarımına fayda sağlayacağını ve... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T10:13+0300
2026-11-02T10:13+0300
2026-11-02T10:13+0300
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Trump, seçim mitingi için gittiği Iowa'da havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya cevap veren Trump, iki ülke arasında bir anlaşma için önemli mesafe katettiklerini ifade etti.Trump, "Kanada ile çok iyi bir anlaşma konseptine sahibiz. Uzun zamandır, 70-75 yıldır Kanada'ya karşı para kaybediyoruz. Şimdi bir anlaşmaya çok yakınız." dedi.Anlaşmanın ABD'li çiftçiler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Trump, ABD'li çiftçilerin tarifelerden muaf tutulacağını belirtti. Trump ayrıca, anlaşma kapsamında Kanada'nın Keystone XL petrol boru hattını inşa edeceğini öne sürdü.Carney: Görüşme iyi geçtiKanada Başbakanı Mark Carney de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile iki ülke arasındaki ticaretin geleceğine ilişkin iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.Carney, görüşmenin karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret anlaşmasının ana hatlarına ilişkin son dönemde yürütülen yapıcı temasların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.Olası anlaşmanın çalışanlar için istihdam oluşturacağını, ailelerin yaşam maliyetlerini iyileştireceğini ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam saygı göstereceğini kaydeden Carney, "Ekiplerimiz, önümüzdeki haftalarda bu sonucu elde etmek için çalışacak" ifadesini kullandı.Petrol boru hattı da gündemdeTrump, daha önce eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde çevresel gerekçelerle durdurulan Keystone XL petrol boru hattı projesinin yeniden hayata geçirilmesini istediğini dile getirmişti.Biden, 2021'de projenin önemli izinlerinden birini iptal etmişti. Trump ise 1 Mayıs'ta ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlayacak boru hattı projesine izin vermişti.Trump, son açıklamasında Kanada'nın boru hattını inşa edeceğini ve finansmanını üstleneceğini öne sürerken, projenin nasıl yeniden hayata geçirileceğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.Kanada ile ABD, son aylarda birbirlerine milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri uygulamıştı. İki ülke arasındaki ticaret gerilimi, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde sınır eyaletlerinde de gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/ab-ve-kanada-yeni-ittifak-kuruyor-ukraynaya-500-milyon-euroluk-kredi-1110004692.html
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mark carney, donald trump, abd, kanada
mark carney, donald trump, abd, kanada
Trump: Kanada ile ticaret anlaşmasına çok yakınız
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yeni bir ticaret anlaşmasına varmaya çok yakın olduklarını belirterek, anlaşmanın ABD tarımına fayda sağlayacağını ve petrol boru hattı inşasını da kapsayacağını açıkladı.
Trump, seçim mitingi için gittiği Iowa'da havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya cevap veren Trump, iki ülke arasında bir anlaşma için önemli mesafe katettiklerini ifade etti.
Trump, "Kanada ile çok iyi bir anlaşma konseptine sahibiz. Uzun zamandır, 70-75 yıldır Kanada'ya karşı para kaybediyoruz. Şimdi bir anlaşmaya çok yakınız." dedi.
Anlaşmanın ABD'li çiftçiler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Trump, ABD'li çiftçilerin tarifelerden muaf tutulacağını belirtti. Trump ayrıca, anlaşma kapsamında Kanada'nın Keystone XL petrol boru hattını inşa edeceğini öne sürdü.
Carney: Görüşme iyi geçti
Kanada Başbakanı Mark Carney de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile iki ülke arasındaki ticaretin geleceğine ilişkin iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Carney, görüşmenin karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret anlaşmasının ana hatlarına ilişkin son dönemde yürütülen yapıcı temasların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
Olası anlaşmanın çalışanlar için istihdam oluşturacağını, ailelerin yaşam maliyetlerini iyileştireceğini ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam saygı göstereceğini kaydeden Carney, "Ekiplerimiz, önümüzdeki haftalarda bu sonucu elde etmek için çalışacak" ifadesini kullandı.
Petrol boru hattı da gündemde
Trump, daha önce eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde çevresel gerekçelerle durdurulan Keystone XL petrol boru hattı projesinin yeniden hayata geçirilmesini istediğini dile getirmişti.
Biden, 2021'de projenin önemli izinlerinden birini iptal etmişti. Trump ise 1 Mayıs'ta ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlayacak boru hattı projesine izin vermişti.
Trump, son açıklamasında Kanada'nın boru hattını inşa edeceğini ve finansmanını üstleneceğini öne sürerken, projenin nasıl yeniden hayata geçirileceğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.
Kanada ile ABD, son aylarda birbirlerine milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri uygulamıştı. İki ülke arasındaki ticaret gerilimi, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde sınır eyaletlerinde de gündeme gelmişti.