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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın’ın milli takım teknik direktörlüğüne getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın’ın çok sayıda... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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sergen yalçın
i̇brahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
türk milli takımı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın’ın A Milli Takım'ın başına geçiş süreciyle ilgili konuştu:'Araştırılsın bu'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:'İhale 30 Kasım’da yapılacak'Yeni yayın ihalesi hakkında da konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Yayın ihalesi şartnamesini yarın veya çarşamba günü çıkaracağız. İhale 30 Kasım’da yapılacak. Beklentimiz 400 milyon dolar civarında. Açık ihale olacak ve en yüksek teklifi veren kazanacak. İhaleyi alanın çözmesi gereken kaçak yayın konusu var. Çözmek isteyen çözer, yeter ki niyeti olsun. Yayın kesme formülleri belli, önemli olan irade ortaya koymak'' açıklamasında bulundu.
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sergen yalçın, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, türk milli takımı
sergen yalçın, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, türk milli takımı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum

22:23 02.11.2026
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© TFF
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın’ın milli takım teknik direktörlüğüne getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın’ın çok sayıda aday arasından seçilmediğini belirten Hacıosmanoğlu, zamanın kısıtlı olması nedeniyle bu tercihi yaptıklarını ve deneyimli teknik adamın görevinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın’ın A Milli Takım'ın başına geçiş süreciyle ilgili konuştu:
Sergen Yalçın, çok sayıda aday arasından seçerek göreve getirdiğimiz bir isim değil. Yabancı bir teknik direktör tercih edilecekse çok iyi biri olmalıydı. Ancak arada zaman yoktu. Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum. Görevinden büyük memnuniyet duydu ve sorumluluğunun farkında. Sergen Yalçın, TV'de yorum yapmış olabilir ama hepsinin ağabeyi. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir.

'Araştırılsın bu'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:
Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor.

'İhale 30 Kasım’da yapılacak'

Yeni yayın ihalesi hakkında da konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Yayın ihalesi şartnamesini yarın veya çarşamba günü çıkaracağız. İhale 30 Kasım’da yapılacak. Beklentimiz 400 milyon dolar civarında. Açık ihale olacak ve en yüksek teklifi veren kazanacak. İhaleyi alanın çözmesi gereken kaçak yayın konusu var. Çözmek isteyen çözer, yeter ki niyeti olsun. Yayın kesme formülleri belli, önemli olan irade ortaya koymak'' açıklamasında bulundu.
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