TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum

Sergen Yalçın, çok sayıda aday arasından seçerek göreve getirdiğimiz bir isim değil. Yabancı bir teknik direktör tercih edilecekse çok iyi biri olmalıydı. Ancak arada zaman yoktu. Sergen Yalçın’ın hırslı olduğunu biliyorum. Görevinden büyük memnuniyet duydu ve sorumluluğunun farkında. Sergen Yalçın, TV'de yorum yapmış olabilir ama hepsinin ağabeyi. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir.