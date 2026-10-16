https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-isikhan-acikladi-6si-kanser-olmak-uzere-131-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1109612458.html

Bakan Işıkhan açıkladı: 6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan açıkladı: 6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Bakan Işıkhan, 6'sı kanser ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:38+0300

2026-10-16T15:38+0300

2026-10-16T15:38+0300

sağlik

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan

ilaç geri ödemesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6'sı kanser ve 22'si diyabet ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Yılbaşından beri 34'ü kanser 380 ilaç geri ödeme listesine alındı Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine girdiğini belirtirken bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.Kanser ve diyabet ilaçları da listedeBakan Işıkhan, paylaştığı listeye göre geri ödeme listesine alınan ilaçların şöyle sıralandı“6 adet kanser ilacı, 22 adet diyabet ilacı, 14 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/resmi-gazetede-yayimlandi-2-ilac-sgk-geri-odeme-kapsamina-alindi-1109227743.html

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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, ilaç geri ödemesi