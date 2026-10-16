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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-isikhan-acikladi-6si-kanser-olmak-uzere-131-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1109612458.html
Bakan Işıkhan açıkladı: 6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan açıkladı: 6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan, 6'sı kanser ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
sağlik
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan
ilaç geri ödemesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6'sı kanser ve 22'si diyabet ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Yılbaşından beri 34'ü kanser 380 ilaç geri ödeme listesine alındı Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine girdiğini belirtirken bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.Kanser ve diyabet ilaçları da listedeBakan Işıkhan, paylaştığı listeye göre geri ödeme listesine alınan ilaçların şöyle sıralandı“6 adet kanser ilacı, 22 adet diyabet ilacı, 14 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/resmi-gazetede-yayimlandi-2-ilac-sgk-geri-odeme-kapsamina-alindi-1109227743.html
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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, ilaç geri ödemesi
vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, ilaç geri ödemesi

Bakan Işıkhan açıkladı: 6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

15:38 16.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHap/İlaç
Hap/İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bakan Işıkhan, 6'sı kanser ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6'sı kanser ve 22'si diyabet ilacı olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Yılbaşından beri 34'ü kanser 380 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine girdiğini belirtirken bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.

Kanser ve diyabet ilaçları da listede

Bakan Işıkhan, paylaştığı listeye göre geri ödeme listesine alınan ilaçların şöyle sıralandı
“6 adet kanser ilacı, 22 adet diyabet ilacı, 14 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı.”
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Resmi Gazete’de yayımlandı: 2 ilaç SGK geri ödeme kapsamına alındı
2 Ekim, 10:43
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