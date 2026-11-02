https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/tarihe-gecen-rekor-kimi-antonelli-f1in-en-genc-sampiyonu-oldu-1110040638.html

Tarihe geçen rekor: Kimi Antonelli F1'in en genç şampiyonu oldu

Tarihe geçen rekor: Kimi Antonelli F1'in en genç şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Mercedes'in 20 yaşındaki 'harika çocuğu' Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 sezonunun Meksika Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak F1 tarihinin en genç dünya... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T08:42+0300

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2026-11-02T08:42+0300

spor

meksiko

meksika

max verstappen

lewis hamilton

valtteri bottas

formula 1 (f1)

red bull

ferrari

mercedes

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Motor sporları dünyası, akıllara durgunluk veren bir yeteneğin zirveye tırmanışına tanıklık etti. Mercedes takımı pilotu koltuğunda oturan İtalyan yetenek Kimi Antonelli, henüz 20 yaşında 2026 Formula 1 dünya şampiyonu olmayı başararak motor sporlarında kartları yeniden dağıttı.Sezonun 19. durağı olan ve başkent Meksiko'daki 4 bin 304 metrelik efsanevi Hermanos Rodriguez Pisti'nde koşulan yarış, Antonelli için tarihi bir dönüm noktası oldu. 71 tur üzerinden gerçekleştirilen ve yüksek rakımın araçları zorladığı bu kritik virajda yarışı 3. sırada bitiren genç pilot, adını altın harflerle yazdırarak Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu unvanını eline geçirdi.Verstappen ve Hamilton sahnede, Bottas'tan korkutan kazaMeksika'nın zorlu atmosferinde damalı bayrağı ilk gören isim, Red Bull takımı adına yarışan Hollandalı usta pilot Max Verstappen oldu. Verstappen, 2 saat 20 dakika 28.772 saniyelik olağanüstü derecesiyle zirveye yerleşirken; onu sadece 0.799 saniye farkla, bu kez Ferrari tulumuyla pistte olan efsanevi Britanyalı pilot Lewis Hamilton takip etti. Bu sezon cebinde 9 etap galibiyeti bulunan Antonelli ise liderin 4.006 saniye gerisinde kalarak podyumun üçüncü basamağına çıktı ve şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.Ancak bu tarihi yarış, yürekleri ağza getiren anlara da sahne oldu. Yarışın 45. turunda Valtteri Bottas'ın sol ön lastiğinin aniden patlamasıyla aracı kontrolünü kaybetti. Spin atarak düzlüğün sonundaki bariyerlere çok sert bir şekilde çarpan deneyimli pilot yürekleri sızlattı. Kaza sonrası yarış dışı kalan Bottas için anında kırmızı bayrak çıkarılırken, pistte esrarengiz bir sessizlik hakim oldu ve heyecan fırtınasına bir süre zorunlu ara verildi.Bitime 4 yarış kala gelen zafere i̇lk yorumlarYaşanan tüm bu kaotik ve gergin atmosferin ardından podyuma şampiyon apoletiyle çıkan Kimi Antonelli, başarısının ardındaki sırrı açıkladı. Ailesi ve takımının kusursuz desteğine vurgu yapan genç sürücü, "Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu; bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak ise harika." sözleriyle duygularını ifade etti.Hafta sonu boyunca omuzlarında ağır bir baskı hissettiğini ve gergin olduğunu itiraf eden yeni şampiyon, gelecekteki zorlu mücadeleleri şimdiden dört gözle beklediğini dile getirdi. Şampiyonun sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala belli olduğu bu kusursuz sezonun bir sonraki nefes kesen mücadelesi ise 8 Kasım'da düzenlenecek olan Brezilya Grand Prix'sinde yaşanacak.

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meksiko, meksika, max verstappen, lewis hamilton, valtteri bottas, formula 1 (f1), red bull, ferrari, mercedes