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Rus Dışişleri: İran'a yönelik yeni askeri eylemlere ilişkin sinyaller endişe verici
Rus Dışişleri: İran'a yönelik yeni askeri eylemlere ilişkin sinyaller endişe verici
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın İran'a karşı olası güç kullanımına ilişkin yeni sinyallerden duyduğu endişeyi dile getirdi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'a yönelik yeni askeri eylemlerin planlandığına dair haberlerin derin endişe yarattığını belirtti.Bakanlığın internet sitesinde alıntılanan Zaharova’nın açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni askeri eylemlerin planlandığına dair sinyaller derin endişe yaratmaktadır” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdli-gazeteci-carlson-trump-netanyahunun-baskisiyla-irana-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1110042141.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, donald trump

Rus Dışişleri: İran'a yönelik yeni askeri eylemlere ilişkin sinyaller endişe verici

16:52 02.11.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın İran'a karşı olası güç kullanımına ilişkin yeni sinyallerden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'a yönelik yeni askeri eylemlerin planlandığına dair haberlerin derin endişe yarattığını belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde alıntılanan Zaharova’nın açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni askeri eylemlerin planlandığına dair sinyaller derin endişe yaratmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.
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