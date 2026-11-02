https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/muzakerelerde-kritik-asama-iran-simdi-top-abdnin-sahasinda-1110045381.html

Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında

Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bundan sonraki adımın Washington'a bağlı olduğunu belirterek, "Top artık... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T12:05+0300

2026-11-02T12:05+0300

2026-11-02T12:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

abd

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

reuters

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Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki yılda diplomatik girişimlerde bulunmadığını, aksine diplomatik süreçleri aktif biçimde sekteye uğrattığını savundu.Bekayi, ABD'nin deniz ablukası kaldırılmadan ve İran'ın meşru talepleri tamamen karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin sağlanmasının da bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.İran heyeti Doha'dan ayrıldıÖte yandan, İran heyetinin pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığı bildirildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, heyetin ayrılmasının müzakerelerde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını aktardı.Yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında bir taslak teklifin tarafların değerlendirmesine sunulduğunu ve geri bildirimlerin beklendiğini söyledi. Tarafların değerlendirmelerinin ardından yeni bir görüşme yapılmasının da mümkün olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/abd-ve-irandan-48-saat-gorusmeleri-trump-iyi-gidiyor-dedi-hakan-fidandan-aciklama-1110025374.html

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i̇smail bekayi, abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, reuters