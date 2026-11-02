https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/muzakerelerde-kritik-asama-iran-simdi-top-abdnin-sahasinda-1110045381.html
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bundan sonraki adımın Washington'a bağlı olduğunu belirterek, "Top artık... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T12:05+0300
2026-11-02T12:05+0300
2026-11-02T12:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇smail bekayi
abd
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
reuters
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109531262_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_67e52aa562697947b2ee6798410d4b28.png
Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki yılda diplomatik girişimlerde bulunmadığını, aksine diplomatik süreçleri aktif biçimde sekteye uğrattığını savundu.Bekayi, ABD'nin deniz ablukası kaldırılmadan ve İran'ın meşru talepleri tamamen karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin sağlanmasının da bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.İran heyeti Doha'dan ayrıldıÖte yandan, İran heyetinin pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığı bildirildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, heyetin ayrılmasının müzakerelerde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını aktardı.Yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında bir taslak teklifin tarafların değerlendirmesine sunulduğunu ve geri bildirimlerin beklendiğini söyledi. Tarafların değerlendirmelerinin ardından yeni bir görüşme yapılmasının da mümkün olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/abd-ve-irandan-48-saat-gorusmeleri-trump-iyi-gidiyor-dedi-hakan-fidandan-aciklama-1110025374.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109531262_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9647440ff31feecbe7314abca8ff6eb2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇smail bekayi, abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, reuters
i̇smail bekayi, abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, reuters
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bundan sonraki adımın Washington'a bağlı olduğunu belirterek, "Top artık ABD'nin sahasında. İran'ın talepleri tamamen açık ve makul" dedi.
Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki yılda diplomatik girişimlerde bulunmadığını, aksine diplomatik süreçleri aktif biçimde sekteye uğrattığını savundu.
İran'ın müzakerelerde temel ölçütünün ABD yönetiminin söylemleri değil, sahadaki tutumu ve somut adımları olacağını vurgulayan Bekayi, "İran'ın müzakerelerdeki temel kriteri
, yalnızca ABD hükümetinin gerçek tutumu ve pratik eylemleri olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bekayi, ABD'nin deniz ablukası kaldırılmadan ve İran'ın meşru talepleri tamamen karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin sağlanmasının da bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.
İran heyeti Doha'dan ayrıldı
Öte yandan, İran heyetinin pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığı bildirildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, heyetin ayrılmasının müzakerelerde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını aktardı.
Yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında bir taslak teklifin tarafların değerlendirmesine sunulduğunu ve geri bildirimlerin beklendiğini söyledi. Tarafların değerlendirmelerinin ardından yeni bir görüşme yapılmasının da mümkün olduğu belirtildi.