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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/muzakerelerde-kritik-asama-iran-simdi-top-abdnin-sahasinda-1110045381.html
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bundan sonraki adımın Washington'a bağlı olduğunu belirterek, "Top artık... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T12:05+0300
2026-11-02T12:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇smail bekayi
abd
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
reuters
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Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki yılda diplomatik girişimlerde bulunmadığını, aksine diplomatik süreçleri aktif biçimde sekteye uğrattığını savundu.Bekayi, ABD'nin deniz ablukası kaldırılmadan ve İran'ın meşru talepleri tamamen karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin sağlanmasının da bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.İran heyeti Doha'dan ayrıldıÖte yandan, İran heyetinin pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığı bildirildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, heyetin ayrılmasının müzakerelerde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını aktardı.Yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında bir taslak teklifin tarafların değerlendirmesine sunulduğunu ve geri bildirimlerin beklendiğini söyledi. Tarafların değerlendirmelerinin ardından yeni bir görüşme yapılmasının da mümkün olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/abd-ve-irandan-48-saat-gorusmeleri-trump-iyi-gidiyor-dedi-hakan-fidandan-aciklama-1110025374.html
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i̇smail bekayi, abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, reuters
i̇smail bekayi, abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, reuters

Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında

12:05 02.11.2026
© Fotoğraflar: Reuters, Kolaj: Sputnik Türkiyeİran, ABD son durum
İran, ABD son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Fotoğraflar: Reuters, Kolaj: Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde bundan sonraki adımın Washington'a bağlı olduğunu belirterek, "Top artık ABD'nin sahasında. İran'ın talepleri tamamen açık ve makul" dedi.
Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin son iki yılda diplomatik girişimlerde bulunmadığını, aksine diplomatik süreçleri aktif biçimde sekteye uğrattığını savundu.
İran'ın müzakerelerde temel ölçütünün ABD yönetiminin söylemleri değil, sahadaki tutumu ve somut adımları olacağını vurgulayan Bekayi, "İran'ın müzakerelerdeki temel kriteri, yalnızca ABD hükümetinin gerçek tutumu ve pratik eylemleri olacaktır" ifadelerini kullandı.
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
© AA / Fatemeh Bahrami
Bekayi, ABD'nin deniz ablukası kaldırılmadan ve İran'ın meşru talepleri tamamen karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin sağlanmasının da bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.

İran heyeti Doha'dan ayrıldı

Öte yandan, İran heyetinin pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığı bildirildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, heyetin ayrılmasının müzakerelerde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını aktardı.
Yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında bir taslak teklifin tarafların değerlendirmesine sunulduğunu ve geri bildirimlerin beklendiğini söyledi. Tarafların değerlendirmelerinin ardından yeni bir görüşme yapılmasının da mümkün olduğu belirtildi.
İran, ABD son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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