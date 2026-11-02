https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/otogaza-9-tl-zam-bekleniyor-lpg-fiyatlari-50-lirayi-asacak-1110046929.html

Otogaza 9 TL zam bekleniyor: LPG fiyatları 50 lirayı aşacak

Otogaza 9 TL zam bekleniyor: LPG fiyatları 50 lirayı aşacak

Sputnik Türkiye

Benzin ve motorinin ardından otogaz (LPG) fiyatlarına da yüksek oranlı zam yapılması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T12:57+0300

2026-11-02T12:57+0300

2026-11-02T12:57+0300

ekonomi̇

otogaz

zam

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından LPG kullanan araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenen otogaz fiyatlarına, yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 9 TL artış yapılması bekleniyor.Zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda otogazın litre fiyatı birçok bölgede 50 TL sınırını aşacak.Otogaz fiyatları ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen LPG fiyatları9 TL'lik otogaz zammının gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde ve doğu illerinde beklenen litre fiyatları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bahceli-il-olabilecek-19-ilceyi-acikladi-iste-il-olmaya-aday-ilcelerin-tam-listesi-1110045731.html

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otogaz, zam, akaryakıt