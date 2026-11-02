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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/otogaza-9-tl-zam-bekleniyor-lpg-fiyatlari-50-lirayi-asacak-1110046929.html
Otogaza 9 TL zam bekleniyor: LPG fiyatları 50 lirayı aşacak
Otogaza 9 TL zam bekleniyor: LPG fiyatları 50 lirayı aşacak
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorinin ardından otogaz (LPG) fiyatlarına da yüksek oranlı zam yapılması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T12:57+0300
2026-11-02T12:57+0300
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otogaz
zam
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından LPG kullanan araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenen otogaz fiyatlarına, yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 9 TL artış yapılması bekleniyor.Zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda otogazın litre fiyatı birçok bölgede 50 TL sınırını aşacak.Otogaz fiyatları ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen LPG fiyatları9 TL'lik otogaz zammının gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde ve doğu illerinde beklenen litre fiyatları şöyle:
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otogaz, zam, akaryakıt
otogaz, zam, akaryakıt

Otogaza 9 TL zam bekleniyor: LPG fiyatları 50 lirayı aşacak

12:57 02.11.2026
© Fotoğraf : DHAOtogaz
Otogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Fotoğraf : DHA
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Benzin ve motorinin ardından otogaz (LPG) fiyatlarına da yüksek oranlı zam yapılması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle otogazın litre fiyatına yarından itibaren 9 TL zam öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından LPG kullanan araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenen otogaz fiyatlarına, yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 9 TL artış yapılması bekleniyor.
Zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda otogazın litre fiyatı birçok bölgede 50 TL sınırını aşacak.

Otogaz fiyatları ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen LPG fiyatları

9 TL'lik otogaz zammının gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde ve doğu illerinde beklenen litre fiyatları şöyle:
İstanbul: 50,20 TL
Ankara: 50,26 TL
İzmir: 50,20 TL
Doğu illeri: 51,97 TL
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