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Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrıldı
Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Türk Eximbank, Osman Çelik'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını KAP'a bildirdi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Türk Eximbank, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik'in görevinden ayrıldığını duyurdu.KAP'a açıklama yapıldıBankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sayın Osman Çelik, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.Emeklilik dilekçesini sunmuştu21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Osman Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu. Osman Çelik kimdir?1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Bankacılık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, 2016'da Hazine Müsteşarlığına atandı. Türk Eximbank ve Vakıf Katılım Bankasında da görev yapan Çelik, 21 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
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osman çelik, türk eximbank, kap
osman çelik, türk eximbank, kap
Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrıldı
16:46 02.11.2026 (güncellendi: 16:49 02.11.2026)
Türk Eximbank, Osman Çelik'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Türk Eximbank, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik'in görevinden ayrıldığını duyurdu.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sayın Osman Çelik, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Emeklilik dilekçesini sunmuştu
21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Osman Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu.
1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Bankacılık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, 2016'da Hazine Müsteşarlığına atandı. Türk Eximbank ve Vakıf Katılım Bankasında da görev yapan Çelik, 21 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.