https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/spk-baskani-mahmut-sutcu-istifa-etti-1109676620.html
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Sputnik Türkiye
SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevinden istifa ederken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik talebini içeren dilekçesini bugünden geçerli... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T17:29+0300
2026-10-19T17:29+0300
2026-10-19T18:04+0300
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mehmet şimşek
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e iletti.Mahmut Sütçü kimdir?1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Mahmut Sütçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1991'de Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sütçü, çeşitli vergi dairesi başkanlıkları ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kasım 2024'te SPK İkinci Başkanı olan Sütçü, 9 Mayıs 2026'da Kurul Başkanlığına atandı.Osman Çelik kimdir?1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Bankacılık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, 2016'da Hazine Müsteşarlığına atandı. Türk Eximbank ve Vakıf Katılım Bankasında da görev yapan Çelik, 21 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/altinci-fon-kurulu-toplantisi-gerceklestirildi-toplantida-kanun-teklifi-ve-ek-duzenleme-ele-alindi-1109651199.html
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osman çelik, mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
osman çelik, mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
17:29 19.10.2026 (güncellendi: 18:04 19.10.2026)
SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevinden istifa ederken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik talebini içeren dilekçesini bugünden geçerli olmak üzere Bakan Mehmet Şimşek'e sundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e iletti.
1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Mahmut Sütçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1991'de Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sütçü, çeşitli vergi dairesi başkanlıkları ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kasım 2024'te SPK İkinci Başkanı olan Sütçü, 9 Mayıs 2026'da Kurul Başkanlığına atandı.
1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Bankacılık sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Çelik, 2016'da Hazine Müsteşarlığına atandı. Türk Eximbank ve Vakıf Katılım Bankasında da görev yapan Çelik, 21 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.