https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/moskovada-rusya-halklari-uluslararasi-haftasi-basladi-1110054784.html
Moskova’da ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası başladı
Moskova’da ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası başladı
Sputnik Türkiye
Moskova’daki Uluslararası Ticaret Merkezi’nde ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T16:12+0300
2026-11-02T16:12+0300
2026-11-02T16:12+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Uluslararası Ticaret Merkezi’nde, 8 Kasım’a kadar devam edecek olan ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı. Her yıl düzenlenen ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın ana teması, ‘Halkların Birliği ve Geleneksel Değerler Üzerinden Devlet Dayanışması’ olarak belirlendi.Açılış oturumunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, “Rusya Halkları Uluslararası Haftası’nın programı, Rusya’nın tüm dünyaya olan açıklığını göstermeyi, etnik gruplar arası kapsayıcı bir diyaloğu teşvik etmeyi, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı ve milliyeti ne olursa olsun insanların refahını ve güvenliğini sağlamak için güçleri birleştirmeyi amaçlayan projeleri öne çıkarmayı hedefliyor” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı Anton Kobyakov ise şunları söyledi:Açılışta konuşan bir diğer isimse Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova oldu. Rus medeniyetinin kendine has doğasına dikkat çeken Golikova, "Rusya, dünyanın en çok etnik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biridir. Ülkemizde 300 dil ve lehçeyi konuşan 194 etnik grup yaşıyor. Ülkemizin halkları yüzyıllardır yan yana yaşamış, Rus devletini inşa etmiş ve vatanı birlikte savunmuştur. Bizi biz yapan unsur ortak tarihi kaderimizdir, Anayasa’mızın ilk satırında da , ‘biz, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkı’ ifadesi yer alıyor" dedi ve ekledi:‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın iş programı kapsamında gerçekleştirilecek olan yaklaşık 50 oturumda katılımcılar, devlet ulusal politikasının uygulanmasını ve etkinliğini artırma yollarını, yabancı ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesini, ayrıca tarihsel belleğin korunmasını, vatana hizmeti ve kültürel-insani işbirliğini ele alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turk-disisleri-arsivindeki-moskova-fotograflari-gun-yuzune-cikti-1108855130.html
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rusya, moskova, sergey şoygu, anton kobyakov, tatyana golikova, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, anayasa
rusya, moskova, sergey şoygu, anton kobyakov, tatyana golikova, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, anayasa
Moskova’da ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası başladı
Moskova’daki Uluslararası Ticaret Merkezi’nde ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Uluslararası Ticaret Merkezi’nde, 8 Kasım’a kadar devam edecek olan ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı. Her yıl düzenlenen ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın ana teması, ‘Halkların Birliği ve Geleneksel Değerler Üzerinden Devlet Dayanışması’ olarak belirlendi.
Açılış oturumunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, “Rusya Halkları Uluslararası Haftası’nın programı, Rusya’nın tüm dünyaya olan açıklığını göstermeyi, etnik gruplar arası kapsayıcı bir diyaloğu teşvik etmeyi, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı ve milliyeti ne olursa olsun insanların refahını ve güvenliğini sağlamak için güçleri birleştirmeyi amaçlayan projeleri öne çıkarmayı hedefliyor” vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı Anton Kobyakov ise şunları söyledi:
Ülkemizde her biri kendi geleneklerini, dilini ve kültürel mirasını özenle koruyan yüzlerce halk yaşıyor. Aynı zamanda hepimiz ortak bir tarih, manevi ve ahlaki değerler ve tek bir ülkeye ait olma duygusuyla birbirimize bağlıyız. Rusya’nın gücünün büyük bir kısmı işte bu kültürel çeşitliliğe, karşılıklı saygıya ve halklarının birliğine dayanıyor.
Açılışta konuşan bir diğer isimse Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova oldu. Rus medeniyetinin kendine has doğasına dikkat çeken Golikova, "Rusya, dünyanın en çok etnik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biridir. Ülkemizde 300 dil ve lehçeyi konuşan 194 etnik grup yaşıyor. Ülkemizin halkları yüzyıllardır yan yana yaşamış, Rus devletini inşa etmiş ve vatanı birlikte savunmuştur. Bizi biz yapan unsur ortak tarihi kaderimizdir, Anayasa’mızın ilk satırında da , ‘biz, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkı’ ifadesi yer alıyor" dedi ve ekledi:
Farklı diller konuşabilir, bayramlarımızı farklı şekillerde kutlayabilir ve farklı biçimlerde dua edebiliriz; ancak değerlerimiz aynıdır.
‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın iş programı kapsamında gerçekleştirilecek olan yaklaşık 50 oturumda katılımcılar, devlet ulusal politikasının uygulanmasını ve etkinliğini artırma yollarını, yabancı ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesini, ayrıca tarihsel belleğin korunmasını, vatana hizmeti ve kültürel-insani işbirliğini ele alacak.