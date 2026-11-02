https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/moskovada-rusya-halklari-uluslararasi-haftasi-basladi-1110054784.html

Moskova’da ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası başladı

Moskova’da ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası başladı

Sputnik Türkiye

Moskova’daki Uluslararası Ticaret Merkezi’nde ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T16:12+0300

2026-11-02T16:12+0300

2026-11-02T16:12+0300

dünya

rusya

moskova

sergey şoygu

anton kobyakov

tatyana golikova

rusya federasyonu

rusya güvenlik konseyi

anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110053491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e00e91ad62ebf19d4fcb61a5c77bc338.jpg

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Uluslararası Ticaret Merkezi’nde, 8 Kasım’a kadar devam edecek olan ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası kapsamındaki iş programı etkinlikleri başladı. Her yıl düzenlenen ‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın ana teması, ‘Halkların Birliği ve Geleneksel Değerler Üzerinden Devlet Dayanışması’ olarak belirlendi.Açılış oturumunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, “Rusya Halkları Uluslararası Haftası’nın programı, Rusya’nın tüm dünyaya olan açıklığını göstermeyi, etnik gruplar arası kapsayıcı bir diyaloğu teşvik etmeyi, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı ve milliyeti ne olursa olsun insanların refahını ve güvenliğini sağlamak için güçleri birleştirmeyi amaçlayan projeleri öne çıkarmayı hedefliyor” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı Anton Kobyakov ise şunları söyledi:Açılışta konuşan bir diğer isimse Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova oldu. Rus medeniyetinin kendine has doğasına dikkat çeken Golikova, "Rusya, dünyanın en çok etnik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biridir. Ülkemizde 300 dil ve lehçeyi konuşan 194 etnik grup yaşıyor. Ülkemizin halkları yüzyıllardır yan yana yaşamış, Rus devletini inşa etmiş ve vatanı birlikte savunmuştur. Bizi biz yapan unsur ortak tarihi kaderimizdir, Anayasa’mızın ilk satırında da , ‘biz, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu halkı’ ifadesi yer alıyor" dedi ve ekledi:‘Rusya Halkları’ Uluslararası Haftası’nın iş programı kapsamında gerçekleştirilecek olan yaklaşık 50 oturumda katılımcılar, devlet ulusal politikasının uygulanmasını ve etkinliğini artırma yollarını, yabancı ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesini, ayrıca tarihsel belleğin korunmasını, vatana hizmeti ve kültürel-insani işbirliğini ele alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turk-disisleri-arsivindeki-moskova-fotograflari-gun-yuzune-cikti-1108855130.html

rusya

moskova

rusya federasyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, sergey şoygu, anton kobyakov, tatyana golikova, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, anayasa