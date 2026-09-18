https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turk-disisleri-arsivindeki-moskova-fotograflari-gun-yuzune-cikti-1108855130.html

Türk Dışişleri arşivindeki Moskova fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Türk Dışişleri arşivindeki Moskova fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya tarihi uzmanı Dr. İsmet Konak, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi’nde, 1939 yılının ilkbaharında çekildiği tahmin edilen Moskova’ya ait 20... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T11:51+0300

2026-09-18T11:51+0300

2026-09-18T12:08+0300

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yuriy dolgorukiy

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Rusya tarihi uzmanı Dr. İsmet Konak, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi’nde Moskova’ya ait 20 fotoğrafa ulaştı. İkinci Dünya Savaşı arifesinde, 1939 yılının ilkbaharında çekildiği tahmin edilen fotoğrafların üzerindeki gizlilik kararı 2021 yılında kaldırıldı.Sputnik'e konuşan Konak’ın aktardığı bilgilere göre, fotoğraflarda ağırlıklı olarak dönemin Moskova Metrosuile Volga-Moskova Kanalı’nailişkin görüntüler yer alıyor.1939 Moskova’sından 20 fotoğrafTürk Diplomatik Arşivi’nde ulaştığı fotoğrafların dönemin Moskova’sına ilişkin bir panorama çizdiğini belirten Konak, karelere ilişkin şunları söyledi:"Nazım’ın koskocaman elma ağacını nerdeyse 80 yıl önce çekilmiş bazı fotoğraflarda koklamak ayrı bir duygu. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi’nde ulaştığım 20 fotoğraf, dönemin Moskovası’na dair bir panorama çizmektedir. İkinci Dünya Savaşı arifesinde 1939yılının ilkbaharında çekildiğini tahmin ettiğimiz fotoğraflar üzerindeki gizlilik kararı, 2021 yılında kaldırılmıştır. Bu yönü itibariyle dikkate değer bir özellik ihtiva eden fotoğraflarda ağırlıklı olarak Moskova metrosu ve Volga-Moskova kanalına ilişkin kareler ön plana çıkmaktadır."Moskova’nın tarihine dikkat çektiMoskova’nın tarihine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Konak, kentin 1147’den İkinci Dünya Savaşı yıllarına uzanan sürecini şöyle anlattı:"1147'de Yuriy Dolgorukiy tarafından ilk temeli atılan Moskova, birçok hadiseye şahitlik etti. Altın Orda tarafından yakıldı, Lehler tarafından yakıldı yine de ayakta kaldı. Napolyon 1812'de şehri muhasara etti; 35 gün kaldı fakat kaleyi fethedemedi. Deyim yerindeyse "balık avlamaya giderken suda boğuldu". 1941-42 yıllarında bu kez Hitler, Napolyonvari bir imitasyona başvurdu. Lakin Nazi birliklerini "Kızıl Meydan'da yürütme" amacı, sadece bir hayal olarak kaldı. Eskilerin deyimiyle karga, kekliği taklit edeyim derken yürüyüşünü şaşırdı. 1 milyon Sovyet askerinin muhafaza ettiği kent, faşizme karşı adeta bir kalkan olmuştur. Sovyet halkının her zaman kendini güvende hissettiği bir "dulda" olan Moskova, Nazım Hikmet'in şu mısralarına konu olmuştur:"Nazım Hikmet’in dizelerinde MoskovaNazım Hikmet’in şu dizelerine dikkat çeken Konak, Moskova’nın şairin eserlerine de konu olduğunu aktardı:"Pembe, beyaz çiçek açmış,Kocaman, koskocaman bir elma ağacıydıBenim için bu şehir..."‘Daha nice şair ve ressama esin kaynağı olacaktır’Nazım Hikmet’in bir elma ağacına benzettiği Moskova’nın sanat ve edebiyattaki yerine de değinen Konak, Lermantov’unkente yaklaşımını hatırlatarak değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı:"Nazım’ın bir elma ağacına benzettiği, Lermantov'un bir "evlat" kadar sevdiği bu kent daha nice düşünür ve aydına ilham olmaya devam edecektir. Daha nice şair ve ressama esin kaynağı olacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-nazim-hikmet-sergisinin-moskovada-duzenlenmesi-icin-calisacagiz-1108789238.html

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