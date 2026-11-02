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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiriyor-kendini-ifade-eden-yollar-geliyor-1110045527.html
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Kendini ifade eden yollar' geliyor
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Kendini ifade eden yollar' geliyor
Sputnik Türkiye
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, Türkiye'de trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kara yollarında yeni... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T12:20+0300
2026-11-02T12:21+0300
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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kara yolu ulaşımında güvenliği artırmaya yönelik yeni hedefler belirlendi.Programda, trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceği gerçeğinden hareket eden "güvenli sistem yaklaşımı" benimsenecek.Bu yaklaşımda trafik güvenliği yalnızca sürücülerin sorumluluğunda görülmeyecek. Yol altyapısından trafik düzenlemelerine kadar sistemin bütün unsurlarının güvenliğe katkı sağlaması esas alınacak.Böylece olası sürücü hatalarının ağır yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanma riskinin azaltılması amaçlanacak.'Kendini ifade eden yollar' hayata geçirilecekYeni dönemde kara yollarındaki işaretleme, trafik levhaları ve ışıklandırma sistemleri üzerinden güvenlik standartlarının geliştirilmesi planlanıyor.Programda yer alan “kendini ifade eden yollar” yaklaşımıyla, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının bulundukları yol kesiminin özelliklerini ve geçerli kuralları daha kolay anlayabilmesi hedefleniyor.Bu kapsamda yol altyapısının, trafik işaretlerinin ve yönlendirme sistemlerinin yol kullanıcılarına daha açık bilgiler sunması amaçlanıyor.'Affedici yol kenarları' ile kazaların etkisi azaltılacakProgramın dikkat çeken başlıklarından biri de "affedici yol kenarları" yaklaşımı oldu.Bu modelle, yol kenarlarının çarpışmaları önleyecek veya çarpışma durumunda oluşabilecek hasarı en aza indirecek şekilde düzenlenmesi öngörülüyor.Böylece sürücülerin hata yapması durumunda kazaların ağır sonuçlara yol açma riskinin azaltılması hedefleniyor."Güvenli sistem yaklaşımı", “kendini ifade eden yollar” ve "affedici yol kenarları" uygulamalarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.Trafik kazalarında ölüm sayısı için 2027 hedefi açıklandı2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler ve hedefler de yer aldı.Buna göre geçen yıl trafik kazaları sonucu 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti.Bu yılın sonunda can kaybının 5 bin 500 olması tahmin edilirken, 2027 sonu için 4 bin kişi hedefi belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kontrolden-cikan-hafriyat-kamyonu-evlerin-icine-daldi-enkazdan-aci-haber-geldi-1110045050.html
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yol, sürücü
yol, sürücü

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Kendini ifade eden yollar' geliyor

12:20 02.11.2026 (güncellendi: 12:21 02.11.2026)
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, Türkiye'de trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kara yollarında yeni güvenlik yaklaşımları uygulanacak. Sürücü hatalarının ölümcül sonuçlarını azaltmaya yönelik “kendini ifade eden yollar” ve "affedici yol kenarları" ön plana çıkarılacak.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kara yolu ulaşımında güvenliği artırmaya yönelik yeni hedefler belirlendi.
Programda, trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceği gerçeğinden hareket eden "güvenli sistem yaklaşımı" benimsenecek.
Bu yaklaşımda trafik güvenliği yalnızca sürücülerin sorumluluğunda görülmeyecek. Yol altyapısından trafik düzenlemelerine kadar sistemin bütün unsurlarının güvenliğe katkı sağlaması esas alınacak.
Böylece olası sürücü hatalarının ağır yaralanma ve can kaybıyla sonuçlanma riskinin azaltılması amaçlanacak.

'Kendini ifade eden yollar' hayata geçirilecek

Yeni dönemde kara yollarındaki işaretleme, trafik levhaları ve ışıklandırma sistemleri üzerinden güvenlik standartlarının geliştirilmesi planlanıyor.
Programda yer alan “kendini ifade eden yollar” yaklaşımıyla, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının bulundukları yol kesiminin özelliklerini ve geçerli kuralları daha kolay anlayabilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda yol altyapısının, trafik işaretlerinin ve yönlendirme sistemlerinin yol kullanıcılarına daha açık bilgiler sunması amaçlanıyor.

'Affedici yol kenarları' ile kazaların etkisi azaltılacak

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de "affedici yol kenarları" yaklaşımı oldu.
Bu modelle, yol kenarlarının çarpışmaları önleyecek veya çarpışma durumunda oluşabilecek hasarı en aza indirecek şekilde düzenlenmesi öngörülüyor.
Böylece sürücülerin hata yapması durumunda kazaların ağır sonuçlara yol açma riskinin azaltılması hedefleniyor.
"Güvenli sistem yaklaşımı", “kendini ifade eden yollar” ve "affedici yol kenarları" uygulamalarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Trafik kazalarında ölüm sayısı için 2027 hedefi açıklandı

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler ve hedefler de yer aldı.
Buna göre geçen yıl trafik kazaları sonucu 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti.
Bu yılın sonunda can kaybının 5 bin 500 olması tahmin edilirken, 2027 sonu için 4 bin kişi hedefi belirlendi.
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