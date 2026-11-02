https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kontrolden-cikan-hafriyat-kamyonu-evlerin-icine-daldi-enkazdan-aci-haber-geldi-1110045050.html

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu evlerin içine daldı: Enkazdan acı haber geldi

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu evlerin içine daldı: Enkazdan acı haber geldi

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun iki eve çarpması sonucu binalar yıkıldı. Feci kazada enkaz altında kalan 29 yaşındaki... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T11:46+0300

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Kaza, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Lalaşahin Mahallesi'nde meydana geldi.E.Z. yönetimindeki 16 EJS 01 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıktı.Bir inşaat şirketine ait olduğu belirtilen kamyon, biri metruk iki eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki yapı da yıkıldı.Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Enkaz altında kalan 29 yaşındaki Ercan Bozan hayatını kaybettiEkipler, kamyonun çarptığı yığma tuğla ve ahşap yapıda yaşayan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 26 yaşındaki Barış Bozan yaralı olarak çıkarıldı.Çalışmaların devamında ise 29 yaşındaki Ercan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı.Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kis-bir-anda-geliyor-meteoroloji-uzmani-uyardi-ani-kar-yagisina-yakalanabilirsiniz-1110043543.html

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