https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/meteorolojiden-son-dakika-kirmizi-alarm-gokyuzu-bu-gece-karariyor-1110039263.html
Meteoroloji'den son dakika 'kırmızı alarm': Gökyüzü bu gece kararıyor
Meteoroloji'den son dakika 'kırmızı alarm': Gökyüzü bu gece kararıyor
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Meteoroloji, Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli, Muğla’da ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyor. Sel, su baskını, heyelan ve kıyılarda hortum... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T07:11+0300
2026-11-02T07:11+0300
2026-11-02T07:11+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava durumu ciddi bir değişime giriyor. Atmosferdeki hareketlilik, özellikle batı ve güney kıyılarımızda endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, asıl tehlike Ege ve Akdeniz sularından karaya doğru ilerliyor.Yapılan kritik uyarılara göre; Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle Muğla çevrelerinde beklenen yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Uzmanlar; ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine ek olarak, kıyı şeridinde yaşanabilecek esrarengiz ve yıkıcı hortum riski konusunda bölge halkını acil olarak uyardı.Muğla ve İzmir'de sel, Antalya'da dolu tehlikesiKara bulutların yoğunlaştığı Ege Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle İzmir'de öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artıracak olan yağışlara, Balıkesir'in batı kıyılarındaki sert hava koşulları da eşlik edecek. Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar, kara ve deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden olabilir.Öte yandan Akdeniz Bölgesi de yaklaşan bu güçlü fırtınanın doğrudan hedefinde yer alıyor. Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yoğun yağışın esiri olacak. Antalya'da öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakların, doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı şeklinde kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz'de fırtına, Doğu'da gizemli pus ve sisGüney ve batıda sular yükselirken, denizlerdeki dalgalanma da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Batı Karadeniz sularında doğu ve kuzeydoğudan esecek fırtınamsı rüzgar beklenirken, dalga boyunun açık alanlarda 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, şiddetli yağışın yanı sıra salı günü itibarıyla etkili olacak kuzeydoğu rüzgarlarıyla sarsılacak.Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde ürkütücü bir sessizlikle birlikte yoğun pus ve sis hakim olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki sürücülerin ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen ani sağanak yağışlar sebebiyle, görüş mesafesindeki ani düşüşlere ve kayganlaşan yollara karşı son derece temkinli olması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu'da ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlar bölgeyi etkisi altına alacak.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kara, antalya, i̇zmir, muğla, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kara, antalya, i̇zmir, muğla, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den son dakika 'kırmızı alarm': Gökyüzü bu gece kararıyor
Meteoroloji, Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli, Muğla’da ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyor. Sel, su baskını, heyelan ve kıyılarda hortum riskine karşı uyarı yapılırken İstanbul dahil birçok ilde sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava durumu ciddi bir değişime giriyor. Atmosferdeki hareketlilik, özellikle batı ve güney kıyılarımızda endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, asıl tehlike Ege ve Akdeniz sularından karaya doğru ilerliyor.
Yapılan kritik uyarılara göre; Kıyı Ege
ile Antalya'nın
doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış
etkisini gösterecek. Özellikle Muğla
çevrelerinde beklenen yağışların çok kuvvetli ve şiddetli
olacağı öngörülüyor. Uzmanlar; ani sel, su baskını, heyelan
ve yıldırım
tehlikesine ek olarak, kıyı şeridinde yaşanabilecek esrarengiz ve yıkıcı hortum riski
konusunda bölge halkını acil olarak uyardı.
Muğla ve İzmir'de sel, Antalya'da dolu tehlikesi
Kara
bulutların yoğunlaştığı Ege Bölgesi
genelinde gök gürültülü sağanak yağış
hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle İzmir
'de öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artıracak olan yağışlara, Balıkesir'in
batı kıyılarındaki sert hava koşulları da eşlik edecek. Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar
, kara ve deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden olabilir.
Öte yandan Akdeniz Bölgesi
de yaklaşan bu güçlü fırtınanın doğrudan hedefinde yer alıyor. Batı Akdeniz
, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yoğun yağışın esiri olacak. Antalya
'da öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakların, doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı
şeklinde kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri
civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölge
İl ve sıcaklık
Marmara
Bursa 20°C, Çanakkale 18°C, İstanbul 19°C, Kırklareli 18°C
Ege
Denizli 21°C, İzmir 21°C, Manisa 20°C, Muğla 16°C
Akdeniz
Adana 24°C, Antalya 23°C, Burdur 18°C, Hatay 23°C
İç Anadolu
Ankara 19°C, Çankırı 19°C, Eskişehir 20°C, Konya 18°C
Batı Karadeniz
Bolu 20°C, Düzce 21°C, Kastamonu 16°C, Zonguldak 19°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya 21°C, Rize 20°C, Samsun 20°C, Trabzon 19°C
Doğu Anadolu
Erzurum 13°C, Kars 14°C, Malatya 16°C, Van 14°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır 19°C, Mardin 19°C, Siirt 20°C, Şanlıurfa 22°C
Karadeniz'de fırtına, Doğu'da gizemli pus ve sis
Güney ve batıda sular yükselirken, denizlerdeki dalgalanma da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Batı Karadeniz
sularında doğu ve kuzeydoğudan esecek fırtınamsı rüzgar
beklenirken, dalga boyunun açık alanlarda 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi
, şiddetli yağışın yanı sıra salı günü itibarıyla etkili olacak kuzeydoğu rüzgarlarıyla sarsılacak.
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde ürkütücü bir sessizlikle birlikte yoğun pus ve sis
hakim olacak. İç Anadolu
, Doğu Karadeniz
ve Doğu Anadolu
bölgelerindeki sürücülerin ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen ani sağanak yağışlar
sebebiyle, görüş mesafesindeki ani düşüşlere ve kayganlaşan yollara karşı son derece temkinli olması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu
'da ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlar bölgeyi etkisi altına alacak.