https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/mehmet-emin-ekmen-fon-vurgununda-erdogan-kontrolu-kaybetti-1110058439.html

Mehmet Emin Ekmen: "Fon vurgununda Erdoğan kontrolü kaybetti"

Mehmet Emin Ekmen: "Fon vurgununda Erdoğan kontrolü kaybetti"

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı oldu. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T19:09+0300

2026-11-02T19:09+0300

2026-11-02T19:09+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

radyo sputnik

radyo

radyo

mustafa hoş

haberler

mehmet emin ekmen

ak parti

demokrasi ve atılım partisi (deva)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, fon vurgunu sonrası AK Parti içinde yükselen sesleri ve fon vurgununda gelinen noktayı anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolü kaybetme korkusuyla hareket ettiğini savunan Ekmen, bürokratların görevden alınması ve soruşturmanın şeffaf biçimde yürütülmesi konusunda gerekli adımların atılmadığını söyledi.Sürecin artık kontrol edilemeyen bir krize dönüştüğünü belirten Ekmen, “Bu iş kontrol altında, reis gerekeni yapacak hissiyatı yok. Sırası gelen adayı terk ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok ismi bu fon vurgunu için sesini yükseltmeye başladı” ifadelerini kullandı.“Süreci tamamen yöneten merkezi bir akıl olduğunu düşünmüyorum”Soruşturmanın yönetilme biçimini eleştiren Ekmen, krizin büyümesinin iktidar içinde yeni bir kontrolsüzlük yarattığını savundu.Daha önce yaşanan süreci “kafası kesilmiş tavuk” metaforuyla anlattığını hatırlatan Ekmen, bu değerlendirmenin bugün de geçerli olduğunu söyledi.Ekmen, soruşturmanın seçici yürütülmesi halinde iktidarın kendi seçmenine “Hatalar yapıldı ama Reis buna onay vermedi, gerekeni yapıyor” mesajı verebileceğini belirterek, dosyalara ve isimlere ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının bu algıyı da zayıflattığını ifade etti.“50-60 örnekten söz ediliyor”Fon vurgunuyla bağlantılı olduğu düşünülen isimlerin siyasi ve bürokratik çevrelere uzandığını söyleyen Ekmen, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.Ekmen, “Cumhurbaşkanlığı danışmanları, üst kurul üyeleri, banka yöneticileri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, eski ve yeni milletvekilleri, valiler, genel müdürler, bakan yardımcıları, özel kalem müdürleri gibi birçok kesimden belki 50 ya da 60 örneğin bu sürecin içinde olduğu düşünülüyor” dedi.İsimlerin ve listelerin tek seferde açıklanmamasının arka planında tablonun büyüklüğünün bulunabileceğini öne süren Ekmen, “Sırası gelen adayı terk ediyor” değerlendirmesini yineledi.“Kimsenin tuğlayı çekecek cesareti yok”Soruşturmanın kapsamı ve olası yaptırımlar nedeniyle dosyada adı geçen kişilerin konuşmaktan çekindiğini savunan Ekmen, sistemin güçlü bir baskı oluşturduğunu söyledi.Ekmen, “Tutuklanan, hakkında dava açılan kişi dahi ‘10 suçlamadan ceza alma ihtimalin var, acaba biriyle yırtabilir miyim?’ diye düşünerek yine konuşmaz. Yani kimsede tuğlayı çekecek cesaret yoktur, olamaz” ifadelerini kullandı.“173 milyar dolarlık hasarı toparlamak kolay değil”Fon vurgununun ekonomik etkilerine de değinen Ekmen, kamuoyunda yeterince tartışılmadığını düşündüğü iki önemli sonuca dikkat çekti.İlk olarak ödeme zincirinin kırıldığını belirten Ekmen, önümüzdeki dönemde ödeme güçlüğü, haciz, iflas ve konkordato haberlerinin artabileceğini söyledi.İkinci olarak, borsayı yeniden hareketlendirecek bir sermaye grubunun bulunmadığını savunan Ekmen, “Bu 173 milyar dolarlık hasarın toparlanması kolay değil” dedi.“AK Parti teşkilatlarında büyük bir öfke var”AK Parti içinden isimlerle yaptığı görüşmelere de değinen Ekmen, geçmiş krizlerde kullanılan açıklama ve savunma yöntemlerinin bu kez etkili olmadığını öne sürdü.Ekmen, “AK Partili arkadaşlarla dostane sohbetlerde, bugüne kadar yaşanmış bütün kriz dönemlerinde kullanılan tevil yöntemlerinin hiçbirisinin bu dönem çalışmadığını ifade ediyorlar. Hem seçmende hem teşkilatlarda çok büyük ve kuvvetli bir itiraz ve öfke hali olduğunu gözlemliyorum” diye konuştu.“Borsada kan kaybı durmuyor, dalgalar kıyıya yaklaşıyor”Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, fon vurgununun ardından borsa yatırımcılarının kayıplarını değerlendirdi.Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, fon vurgununun ardından borsada yaşanan kayıpları ve krizin ekonomi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.Borsa ve ekonominin temelinde güvenin bulunduğunu vurgulayan Arpacı, yaşananların yatırımcıların sisteme duyduğu güveni sarstığını belirtti. Sürecin organize bir kötülük olduğunu savunan Arpacı, bunun sorumluluğunu AK Parti yönetimine yükledi.Arpacı, “Güvenin temelinden sarsmışsınız, dinamikleri patlatmışsınız ve bunu organize olarak yapmışsınız. Burada müthiş bir avantaj sağlamışlar. Müthiş bir organize kötülük var. Tamamen müsebbibi AK Parti, AK Parti yetkilileri” ifadelerini kullandı.“Kayıp yalnızca yatırımcılarla sınırlı değil”Fon vurgununun etkilerinin yalnızca borsada yatırım yapan kişilerle sınırlı kalmadığını belirten Arpacı, şirketlerin de doğrudan zarar gördüğünü söyledi.Şirketlerin piyasa değerlerindeki düşüşün sermaye artırımı yoluyla kaynak bulmalarını zorlaştıracağını ifade eden Arpacı, krizin bankacılık sistemi üzerinden sanayi ve üretime yayılabileceği uyarısında bulundu.Arpacı, “Firmaların sadece değerleri erimedi, sadece bu firmalara yatırım yapan yatırımcılar zarar görmüyor. Firmaların direkt kendisi zarar görüyor. Piyasa değeri düştüğü zaman sermaye artırımı yoluyla kaynak bulmaları daha da zorlaşacak. Bankacılık sistemi üzerinden sanayi ve üretim krizine dönüşüyor” dedi.“Bireysel emeklilik sistemi açısından çok büyük riskler var”Borsadaki kayıpların devam ettiğini ve krizin farklı alanlara yayılabileceğini savunan Arpacı, bireysel emeklilik sistemi ile tahvil ve bono piyasalarına dikkat çekti.“Borsada kayıp durmuyor, kan kaybı durmuyor. Çok büyük riskler var. Dalgalar daha da büyüyerek kıyıya yaklaşıyor ve yıkıcı etkisi olacak, üzülerek söylüyorum” diyen Arpacı, krizin ekonomik sonuçlarının daha ağır hissedilebileceğini belirtti.“Hırsızın vücuduna göre dikilmiş bir kanun teklifi”Fon vurgununa ilişkin hazırlanan kanun teklifini de eleştiren Arpacı, düzenlemenin yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek yerine olayın arkasındaki sorumluların gizlenmesine hizmet ettiğini öne sürdü.Arpacı, “Olayı tamamen gizlemeye, arkasındaki kafa adamların, büyük pozisyondaki adamların gizlenmesine yönelik resmen organize olan bir hırsızlık var. Denizli'de ‘Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ derler. Bunlar da böyle bir kanun teklifiyle çıktılar. Tam terzi işi, hırsızın vücuduna göre dikilmiş bir kanun teklifi çıktı” ifadelerini kullandı.Söz konusu teklifin güveni yeniden sağlayacak nitelikte olması halinde borsadaki kayıpların bu kadar yüksek olmayacağını savunan Arpacı, Türkiye'nin önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.“Bütün kurumlardaki herkes görevden alınmalı”Arpacı, güvenin yeniden tesis edilmesi için atılması gereken adımları da sıraladı. Sorumlu olduğunu düşündüğü kurum yöneticilerinin görevden alınmasını isteyen Arpacı, soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin uygulanması gerektiğini savundu.Arpacı, “Bunların karşılanmasının yolu çok açık. Bütün bu kurumlardaki herkes görevden alınacak. Bir, gözaltıysa gözaltı, tutuklu yargılamaysa tutuklama. Çünkü iki aydır bunların delilleri yok etme şüpheleri var. Bugün alınsa yine faydası olur” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, mustafa hoş, haberler, mehmet emin ekmen, ak parti, demokrasi ve atılım partisi (deva)