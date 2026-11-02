https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/mbappenin-mao-paylasimi-cinde-krize-yol-acti-real-madrid-maclari-ekrana-gelmiyor-1110056435.html
Mbappe'nin Mao paylaşımı Çin'de krize yol açtı: Real Madrid maçları ekrana gelmiyor
Mbappe'nin Mao paylaşımı Çin'de krize yol açtı: Real Madrid maçları ekrana gelmiyor
Sputnik Türkiye
Fransız futbolcu Mbappe'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong'u konu alan sözleri nedeniyle başlayan tartışma, Real Madrid'in Çin'deki yayınlarını etkilemeye devam... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T17:11+0300
2026-11-02T17:11+0300
2026-11-02T17:11+0300
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Real Madrid'in pazar günü Racing Santander ile oynadığı ve 3-0 kazandığı La Liga karşılaşması, CCTV'nin iki spor kanalında da yayımlanmadı. Böylece Çin devlet televizyonu, 26 Ekim'de aldığı La Liga yayınlarını durdurma kararını uygulamaya devam etti.Video yakın zamanda sosyal medyada yeniden yayılınca Çin'de tepki çekti. Mbappe, sözlerinin "düşüncesizce" olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid ve La Liga da açıklamalarından dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise futbolcunun özür açıklamasını "ciddiyetle" karşıladığını duyurdu.CCTV, maçları yayınlamıyorÇin Medya Grubu (CMG), CCTV'yi de bünyesinde bulunduruyor. Kurum, 26 Ekim'de La Liga yayınlarını askıya aldığını açıklamış, tartışmanın geride bırakılabilmesi için Mbappe, Real Madrid ve La Liga'dan gelecek özürlerin "mutlak ön koşul" olduğunu belirtmişti.Özürlerin ardından CCTV'nin spor haberleri internet sitesi, kurumun açıklamaları not ettiğini bildirdi. Ancak krizi çözmeye yönelik görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmadı.La Liga karşılaşmaları, Çin devletine ait China Mobile'ın dijital yayın platformu Migu üzerinden gösterilmeye devam ediyor. Platform, cumartesi günü Barcelona'nın Alaves'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yayımlarken Real Madrid'in maçına yer vermedi.Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal ettiTartışmanın ardından bazı büyük Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal etti. Futbolcunun Çin'deki Rednote adlı sosyal medya platformundaki hesabı da topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sessize alındı.
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mbappe, mao zedong, çin, real madrid, haberler
mbappe, mao zedong, çin, real madrid, haberler
Mbappe'nin Mao paylaşımı Çin'de krize yol açtı: Real Madrid maçları ekrana gelmiyor
Fransız futbolcu Mbappe'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong'u konu alan sözleri nedeniyle başlayan tartışma, Real Madrid'in Çin'deki yayınlarını etkilemeye devam ediyor. Mbappe, Real Madrid ve İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetiminin özrüne rağmen Çin devlet televizyonu CCTV, Real Madrid'in maçlarını yayınlamama kararını sürdürdü.
Real Madrid'in pazar günü Racing Santander ile oynadığı ve 3-0 kazandığı La Liga karşılaşması, CCTV'nin iki spor kanalında da yayımlanmadı. Böylece Çin devlet televizyonu, 26 Ekim'de aldığı La Liga yayınlarını durdurma kararını uygulamaya devam etti.
Tartışma, Mbappe'nin nisan ayında verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili gördüğü en komik internet esprisinden söz etmesiyle başladı. Fransız futbolcu, yüzünün başka bir kişinin fotoğrafına montajlandığı bir görseli anlatırken bu kişinin "Çinli bir diktatör"
olduğunu düşündüğünü söyledi. Söz konusu görselde Mbappe'nin yüzü, Çin'in eski lideri Mao Zedong'un fotoğrafına
yerleştirilmişti.
Video yakın zamanda sosyal medyada yeniden yayılınca Çin'de tepki çekti. Mbappe, sözlerinin "düşüncesizce" olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid ve La Liga da açıklamalarından dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise futbolcunun özür açıklamasını "ciddiyetle" karşıladığını duyurdu.
CCTV, maçları yayınlamıyor
Çin Medya Grubu (CMG), CCTV'yi de bünyesinde bulunduruyor. Kurum, 26 Ekim'de La Liga yayınlarını askıya aldığını açıklamış, tartışmanın geride bırakılabilmesi için Mbappe, Real Madrid ve La Liga'dan gelecek özürlerin "mutlak ön koşul" olduğunu belirtmişti.
Özürlerin ardından CCTV'nin spor haberleri internet sitesi, kurumun açıklamaları not ettiğini bildirdi. Ancak krizi çözmeye yönelik görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmadı.
La Liga karşılaşmaları, Çin devletine ait China Mobile'ın dijital yayın platformu Migu üzerinden gösterilmeye devam ediyor. Platform, cumartesi günü Barcelona'nın Alaves'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yayımlarken Real Madrid'in maçına yer vermedi.
Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal etti
Tartışmanın ardından bazı büyük Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal etti. Futbolcunun Çin'deki Rednote adlı sosyal medya platformundaki hesabı da topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sessize alındı.