https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/mbappenin-mao-paylasimi-cinde-krize-yol-acti-real-madrid-maclari-ekrana-gelmiyor-1110056435.html

Mbappe'nin Mao paylaşımı Çin'de krize yol açtı: Real Madrid maçları ekrana gelmiyor

Mbappe'nin Mao paylaşımı Çin'de krize yol açtı: Real Madrid maçları ekrana gelmiyor

Sputnik Türkiye

Fransız futbolcu Mbappe'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong'u konu alan sözleri nedeniyle başlayan tartışma, Real Madrid'in Çin'deki yayınlarını etkilemeye devam... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T17:11+0300

2026-11-02T17:11+0300

2026-11-02T17:11+0300

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Real Madrid'in pazar günü Racing Santander ile oynadığı ve 3-0 kazandığı La Liga karşılaşması, CCTV'nin iki spor kanalında da yayımlanmadı. Böylece Çin devlet televizyonu, 26 Ekim'de aldığı La Liga yayınlarını durdurma kararını uygulamaya devam etti.Video yakın zamanda sosyal medyada yeniden yayılınca Çin'de tepki çekti. Mbappe, sözlerinin "düşüncesizce" olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid ve La Liga da açıklamalarından dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise futbolcunun özür açıklamasını "ciddiyetle" karşıladığını duyurdu.CCTV, maçları yayınlamıyorÇin Medya Grubu (CMG), CCTV'yi de bünyesinde bulunduruyor. Kurum, 26 Ekim'de La Liga yayınlarını askıya aldığını açıklamış, tartışmanın geride bırakılabilmesi için Mbappe, Real Madrid ve La Liga'dan gelecek özürlerin "mutlak ön koşul" olduğunu belirtmişti.Özürlerin ardından CCTV'nin spor haberleri internet sitesi, kurumun açıklamaları not ettiğini bildirdi. Ancak krizi çözmeye yönelik görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmadı.La Liga karşılaşmaları, Çin devletine ait China Mobile'ın dijital yayın platformu Migu üzerinden gösterilmeye devam ediyor. Platform, cumartesi günü Barcelona'nın Alaves'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yayımlarken Real Madrid'in maçına yer vermedi.Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal ettiTartışmanın ardından bazı büyük Çinli markalar Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını iptal etti. Futbolcunun Çin'deki Rednote adlı sosyal medya platformundaki hesabı da topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sessize alındı.

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mbappe, mao zedong, çin, real madrid, haberler