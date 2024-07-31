https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kylian-mbappe-cocuklugunda-oynadigi-futbol-takimini-satin-aldi-1086363213.html

Kylian Mbappe, çocukluğunda oynadığı futbol takımını satın aldı

Kylian Mbappe, çocukluğunda oynadığı futbol takımını satın aldı

Sputnik Türkiye

Fransız golcü Kylian Mbappe, çocukken top koşturduğu Ligue 2 ekibi SM Caen kulübünü satın aldı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T09:44+0300

2024-07-31T09:44+0300

2024-07-31T09:49+0300

spor

kylian mbappe

futbol takımı

fransa

fransa ligue

kulüp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050781603_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_58293ac8b15800c1b696f79369f29eaf.jpg

Real Madrid'e transfer olan Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, Le Parisien'in haberine göre Ligue 2'den Stade Malherbe de Caen'i satın aldı.Fransız golcü takımının yüzde 80'lik hissesi için yaklaşık yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Stade Malherbe de Caen'in çoğunluk hissedarı olacak olan Mbappe, denetim kurulu başkanı Pierre-Antoine Capton ile birlikte SM Caen'in yeni sahibi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tff-4-kurulun-baskan-ve-uyelerini-belirledi-1086358499.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kylian mbappe, futbol takımı, fransa, fransa ligue, kulüp