https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kylian-mbappe-cocuklugunda-oynadigi-futbol-takimini-satin-aldi-1086363213.html
Kylian Mbappe, çocukluğunda oynadığı futbol takımını satın aldı
Kylian Mbappe, çocukluğunda oynadığı futbol takımını satın aldı
Sputnik Türkiye
Fransız golcü Kylian Mbappe, çocukken top koşturduğu Ligue 2 ekibi SM Caen kulübünü satın aldı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T09:44+0300
2024-07-31T09:44+0300
2024-07-31T09:49+0300
spor
kylian mbappe
futbol takımı
fransa
fransa ligue
kulüp
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Real Madrid'e transfer olan Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, Le Parisien'in haberine göre Ligue 2'den Stade Malherbe de Caen'i satın aldı.Fransız golcü takımının yüzde 80'lik hissesi için yaklaşık yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Stade Malherbe de Caen'in çoğunluk hissedarı olacak olan Mbappe, denetim kurulu başkanı Pierre-Antoine Capton ile birlikte SM Caen'in yeni sahibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tff-4-kurulun-baskan-ve-uyelerini-belirledi-1086358499.html
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kylian mbappe, futbol takımı, fransa, fransa ligue, kulüp
kylian mbappe, futbol takımı, fransa, fransa ligue, kulüp
Kylian Mbappe, çocukluğunda oynadığı futbol takımını satın aldı
09:44 31.07.2024 (güncellendi: 09:49 31.07.2024)
Fransız golcü Kylian Mbappe, çocukken top koşturduğu Ligue 2 ekibi SM Caen kulübünü satın aldı.
Real Madrid'e transfer olan Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, Le Parisien'in haberine göre Ligue 2'den Stade Malherbe de Caen'i satın aldı.
Fransız golcü takımının yüzde 80'lik hissesi için yaklaşık yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.
Stade Malherbe de Caen'in çoğunluk hissedarı olacak olan Mbappe, denetim kurulu başkanı Pierre-Antoine Capton ile birlikte SM Caen'in yeni sahibi olacak.